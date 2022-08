Die Lage am Morgen

Vom Netz auf die Straße

Das Morning Briefing dieser Woche begann mit einem kleinen Beitrag zur Angst deutscher Politiker vor den Deutschen, der Angst vor einem Aufstand von Menschen in Not, spätestens im Herbst oder Winter, wenn die gestiegenen Preise noch spürbarer werden. Nun gibt es einen passenden Termin dazu: In einigen deutschen Städten werden heute Menschen der Aktion #IchBinArmutsbetroffen demonstrieren, zum Beispiel in Hamburg, München, Berlin.