Die Lage am Morgen

Dem lässt sich inhaltlich kaum widersprechen. Es ist immer leichter, sich gegen etwas zu entscheiden als für etwas. Neben Deutschland gibt es in Europa übrigens nur zwei Staaten, die ebenfalls den Atomausstieg beschlossen haben: In Spanien soll es bis 2035 soweit sein, allerdings wurde bisher nichts umgesetzt. Und in der Schweiz dürfen die bestehenden AKWs so lange weiterlaufen, bis sie nicht mehr sicher weiterbetrieben werden können.

Historischer Atomausstieg: Deutschland gegen den Strom

Für Baerbock wird's ab heute netter

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt heute ihre Asienreise in Seoul fort – und dort wird es, nach dem sehr frostigen Treffen mit Chinas Außenminister Qin Gang in Peking, für sie wohl deutlich freundlicher weitergehen: Südkorea gehört zu den westlichen Verbündeten in Asien, oder wie es das Außenamt nennt: »Wertepartner Deutschlands«. Die Bundesregierung möchte die wirtschaftlichen Beziehungen mit Seoul gern ausbauen. Anschließend reist sie weiter zum G7-Außenministertreffen im japanischen Karuizawa im Vorfeld des G7-Gipfels im Mai.