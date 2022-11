Die Lage am Morgen

Aber es melden sich auch Kritiker in den Reihen der Ampelkoalition: »Es gibt für mich keinen Grund und ich sehe keine Notwendigkeit, dem zuzustimmen«, sagte der junge Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke meinem Kollegen Serafin Reiber. Ein gutes Dutzend weitere Grüne sollen ebenfalls entschlossen zu einem Nein sein.

Das Atomthema hat die Grünen enorm aufgewühlt. Aber welche Rolle der Streit ganz oben in der Machtstruktur spielt, das hat unser Grünen-Team um Marina Kormbaki für die neue SPIEGEL-Ausgabe recherchiert: In der schwierigen Beziehung zwischen Außenministerin Annalena Baerbock und Klimaminister Robert Habeck wurde der Atomstreit offenbar zum politischen Kampfmittel. Das einstige Traumduo an der Grünen-Spitze hatte sich im Wahlkampf entfremdet. Heute sind die Regierungsmitglieder Habeck und Baerbock Rivalen geworden, die schon auf die nächste Kandidatenkür schielen und jede politische Entscheidung aus dieser Sicht beäugen. Auch die Frage der AKW-Laufzeiten. Das Fazit unseres Teams: »Habeck und Baerbock reden nicht schlecht übereinander. Sie reden einfach gar nicht mehr übereinander.« Wie das wohl weitergeht?

Wer mag die »Klimakleber«?

Verfolgen Sie noch die Klimakonferenz in Scharm al-Scheich? Heute reist US-Präsident Joe Biden an. Es ist zu befürchten, dass die Aufmerksamkeit erlahmt. Verständlicherweise, denn was in Ägypten los ist, lässt sich nur durch Berichte wie die meiner unermüdlichen Kollegen Jonas Schaible und Susanne Götze von vor Ort halbwegs nachvollziehen.