Die Lage am Morgen Deutsche Atomwaffen? Darüber muss man reden

Allerdings frage ich mich manchmal, ob diese Verspätungszeit wirklich verlorene Zeit ist oder eher gewonnene. Ich fahre gerne Bahn, weil ich dann über Stunden lesen oder schreiben kann. Gestern las ich zum Beispiel ab Verspätungsminute 35 in der Biografie »Franklin D. Roosevelt« von Robert Dallek die Passagen zu den Jahren 1939 und 1940. Es ist bemerkenswert, wie sehr die Argumente der damals starken Isolationisten in den USA denen von Olaf Scholz gleichen. Zum Beispiel, sich bloß nicht in den Krieg in Europa hineinziehen lassen. Oder die Sorge vor einem deutschen Angriff auf die USA.

Roosevelt hätte gern frühzeitig eingegriffen, fürchtete aber den Widerstand der Isolationisten. Deshalb verlegte er sich auf Waffenlieferungen vor allem an Großbritannien und sagte: »Wir müssen das große Waffendepot (arsenal) der Demokratie sein.« Einen ähnlich griffigen Satz habe ich von den Politikern unserer Zeit nicht gehört.

Zur Bahn, dem wohl schlechtesten Unternehmen der Welt: Am Ende entscheide ich lieber selbst, wann und wo ich großartige Sätze lese.

Donaudampfschifffahrtskapitänsnachname

Auf Hochzeiten sind Überraschungen eher nicht willkommen. Es soll einfach das gelingen, was man sich vorgenommen hat. Umso schöner, dass ich am Wochenende bei einer Trauung war, bei der dem Brautpaar ein Coup gelungen ist, ein Namenscoup. Frau Stein und Herr Maurer hätten sich auf den gemeinsamen Namen Stein-Maurer geeinigt, sagte der Pfarrer. Jedenfalls hörten wir das so, aus Gewohnheit. Bis der Pfarrer ergänzte: ohne Bindestrich, also Steinmaurer.