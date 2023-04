Die Lage am Morgen Leere Bahnhöfe – das kennen wir doch

Olaf Scholz kam, stellte sich vor den Pressepulk, schaute kanzlerhaft und hielt ein Statement, das es locker unter die zehn unbedeutendsten Kanzlerauftritte aller Zeiten schafft, inklusive Weimarer Republik. Wie gut er findet, was VW hier macht. Ein paar Sätze, dann verschwand er, keine Zeit für Fragen. Ratlosigkeit unter den Journalisten.

Wenn Sie meine Erklärung wissen wollen: Dieser Reise haftete von vornherein etwas Dubioses an. Warum reiste der Bundeskanzler jetzt nach Portugal, warum am 19. und 20. April? Die »Berliner Zeitung« hatte da frühzeitig einen Verdacht. Am 19. April 1973 wurde die Sozialistische Partei Portugals gegründet, vor genau 50 Jahren, und zwar in Bad Münstereifel, weil in Portugal noch ein Diktator herrschte. Die SPD half damals den portugiesischen Genossen. Deshalb hielt Scholz zum Jubiläum der Gründung am Mittwochabend eine Festrede. Deshalb der 19. April als Reisetermin.

Das ist ein bisschen heikel. Die Jubiläumsfeier war kein Regierungs-, sondern ein Parteitermin. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass um die Party für Scholz ein Regierungsprogramm gebastelt wurde. Am Mittwochnachmittag ein Termin mit Ministerpräsident Costa, und da die Sozialistensause abends stattfand, brauchte der Kanzler auch am Donnerstagmorgen einen Termin, um die Übernachtung zu rechtfertigen. So kam die kleine Filiale von VW unverhofft zu einem Besuch des Bundeskanzlers. Und damit jeder sehen konnte, wie ungeheuer wichtig dieser Termin Scholz war, stellte er sich vor die Kameras und belämmerte die Journalisten mit Werbung für Volkswagen.

Einige Fragen zu Scholz' Besuch bei der Sozialistenparty seien von der Bundesregierung nicht beantwortet worden, schreibt die »Berliner Zeitung«. Im regierungsamtlichen Programmheft zu dieser Reise wurde der Termin verschwiegen. Stattdessen war für 20 Uhr ein Delegationsabend eingetragen, dessen Zentrum der Bundeskanzler normalerweise ist. Diesmal ließ Scholz die Mitreisenden ungefähr drei Stunden warten, bis er eintraf.

Ist das alles ein Skandal? Nein. Meinetwegen kann Scholz seine Reise nach Portugal so legen, dass er die Party besuchen kann. Mit dem Ministerpräsidenten hat er tatsächlich einiges zu besprechen. Ärgerlich finde ich den verdrucksten Umgang mit diesem Termin, die Nicht-Kommunikation, die oberschlaue Einbettung der Party in zwei Kanzlertermine, das banale, überflüssige Statement.

Scholz und die Warburg-Bank: Ampel will Cum-ex-Untersuchungsausschuss eingrenzen

Das FDP-Paradox

In Berlin beginnt heute der Parteitag der FDP, wenn die Klimakleber nicht verhindern, dass er beginnt. Mit Aktionen wird gerechnet. Dass die Klimapolitik zu lasch ist, hat viel mit der FDP zu tun. Deshalb ist sie der richtige Adressat für Proteste. Gleichwohl muss der Parteitag natürlich stattfinden können. Ein bisschen Störung hingegen wird die FDP verkraften können.