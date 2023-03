Die Lage am Morgen Die Windmacher

Angeklagt werden könnte Trump womöglich trotzdem, als erster ehemaliger Präsident der USA überhaupt. Es geht um eine Schweigegeldzahlung an eine Frau namens Stephanie Clifford, besser bekannt als Stormy Daniels, Pornodarstellerin.

Ich weiß, man will das alles gar nicht so genau wissen. Mir geht es da wie Ihnen, aber die Sache muss ja einmal sauber erklärt werden: Die Frau behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben (ich habe hier lange nach einer anderen Formulierung gesucht, mir sind nur unpassende eingefallen). Er wiederum bestreitet das, und die Zahlung an sich ist nicht illegal. Problematisch für Trump könnte werden, dass die Trump Organization sie als Anwaltskosten verbuchte. So oder so: Sollte Trump angeklagt werden, dürften die USA beben. Ein guter Freund von mir, er hat Wurzeln in Österreich, sagt in solchen Fällen, es werde »einen ordentlichen Schepper tun«. In den nächsten Tagen könnte sich entscheiden, wie ordentlich er ausfällt, der Schepper.

Den Nachrichtenagenturen habe ich entnommen, dass an diesem Mittwoch außerdem Boris Johnson vor einem Parlamentsausschuss aussagen muss, der sich mit der sogenannten Partygate-Affäre beschäftigt. Es geht um illegale Feiern in der Downing Street während des Lockdowns. Und es geht um die Frage, ob Johnson das Unterhaus belogen hat.

Partygate, Schweigegeld, Porno. Das sind so die Tage, an denen ich ziemlich zufrieden mit unserem politischen Personal bin (an dem ich ja sonst gern mal herumkrittele). Falls Robert Habeck je erwogen haben sollte, eine illegale Lockdown-Party zu feiern, hätte er sich höchstwahrscheinlich noch vor Eintreffen des ersten Gastes selbst angezeigt (und sein sehr, sehr nachdenkliches Bekennervideo selbstverständlich nicht nur an die Staatsanwaltschaft geschickt, sondern auch bei Instagram veröffentlicht). Und bevor Olaf Scholz mit einer ... Nein. Schluss. Aus.

Es gibt Grenzen. Zumindest hierzulande. Und das ist auch gut so.

Eine Zahl und ihre Folgen

Apropos Robert Habeck. Der ist ja nicht nur Videodarsteller, sondern auch Bundeswirtschaftsminister und hat in dieser Funktion für heute zu einem »Windkraft-Gipfel« eingeladen. Es geht darum, das entnehme ich der Ankündigung, den Ausbau der Windenergie an Land (also nicht auf See) zu beschleunigen. Das wiederum führt mich zu einer Zahl, die mir seit einiger Zeit im Kopf herumspukt.