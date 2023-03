Die Lage am Morgen Ein Botschafter als Background-Tänzer

Andererseits ist die »Gorch Fock« für mich in den letzten Jahren auch ein Symbol für die gesamte Bundeswehr gewesen, für den erbarmungswürdigen Zustand dieser Truppe. Vieles, was im Großen schiefging und nicht funktionierte, ließ sich im Kleinen an diesem Schiff erzählen, das ewig auf dem Trockenen lag, weil die Sanierung so viel länger dauerte und so viel teurer wurde als geplant. Am Ende waren es statt zehn Millionen 135 Millionen. Erst 2021 bekam die Marine ihr Schiff zurück.

Wenn die »Gorch Fock« unterwegs ist, dann ist das erst mal ein gutes Zeichen, für die Truppe und für den neuen Verteidigungsminister, für Boris Pistorius. Viel mehr ist es aber auch noch nicht, die eigentlichen Baustellen sind natürlich größer, komplexer. Am 7. Juli wird das Schiff in Kiel zurückerwartet, dann sind die 100 Tage Schonfrist lange vorbei, die jeder neue Minister üblicherweise eingeräumt bekommt. Ich bin gespannt, ob dann noch immer so freundlich über ihn geschrieben und geredet wird wie derzeit.

Die »Gorch Fock« und der Niedergang der Bundeswehr: Deutschland, abgewrackt

Vom Wert des Redens

In Weimar beginnt heute die Klausur der Grünen-Bundestagsfraktion, und beinah wäre es dort zu einer wichtigen Begegnung gekommen. Aber nur beinah. Es wird sie nun doch nicht geben.

Nach Weimar eingeladen war auch der Betriebsrat des Energiekonzerns Leag, der unter anderem Braunkohle abbaut und damit so etwas wie der natürliche Gegner der Grünen ist. Umso wichtiger hätte dieses Gespräch sein können. Man hätte sich vielleicht mal gegenseitig zugehört. Doch am Montag sagte der Konzernbetriebsrat der Leag ab. Warum? Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Grünen den Kohleausstieg auch im Osten vorziehen wollen, um acht Jahre, auf 2030. Das sei ein »notwendiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen«, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Fraktionsklausur.