Die Lage am Morgen Was macht eigentlich... Barack Obama?

»An evening with President Barack Obama« heißt das Format, zu dem der 44. US-Präsident nach Auftritten in Zürich und Amsterdam heute Abend in die Berliner »Mercedes Benz Arena« im Stadtteil Friedrichshain einlädt.

Aber was heißt schon einladen? Kostenlos kommen Sie nicht rein, die Ticketpreise reichen von rund 60 bis 600 Euro, beim 2500-Euro-Spezialticket ist ein gemeinsames Foto mit Obama inklusive. Etwa 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben in der Arena Platz. Wie viel Geld Obama für die drei Gigs bekommt? Genaues weiß man nicht. Spekuliert wurde über einen Millionenbetrag, der Obamas Stiftung zugutekommen soll.

Zuvor steht »Lunch with President Barack Obama« auf dem Programm: Kanzler Olaf Scholz hat den Ex-Präsidenten nach SPIEGEL-Informationen zum vertraulichen Mittagessen und Vier-Augen-Gespräch eingeladen.

Daran kann also leider keiner von uns teilnehmen. Mein Kollege Dirk Kurbjuweit schaut sich dafür den Auftritt in Friedrichshain an. Ich bin gespannt, was er auf SPIEGEL.de berichten wird.

Obama tritt nicht allein auf, er hat den TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf als Moderator an seiner Seite. Zudem diskutieren im Vorfeld die Regisseurin Mo Asumang, der Musiker Fetsum Sebhat, die Autorin Düzen Tekkal sowie die Soziologin Jutta Allmendinger das etwas hakelige Thema »Educational equity and diversity as a chance for a sustainable German society«.

Obama seinerseits wird wohl mehr auf das große Ganze zielen, die Lage der Welt, solche Dinge.