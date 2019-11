heute beschäftigen wir uns mit der Anklage gegen Israels Premier Benjamin Netanyahu, der Krise der CDU und dem Quälgeist der SPD.

Israel in der Krise, Netanyahu angeklagt

Ronen Zvulun/ REUTERS

Steht Israels Premierminister Benjamin Netanyahu vor dem politischen Aus? Der Mann, der wieder und wieder einen Ausweg fand? Kein Politiker in der Geschichte Israels war länger Regierungschef als er. Nun hat der Generalstaatsanwalt Anklage gegen Netanyahu erhoben. Die Vorwürfe: Bestechlichkeit, Betrug, Untreue. Bei einer Verurteilung wegen Bestechlichkeit drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Betrug und Untreue bedeuteten drei Jahre.

Die Vorwürfe gegen Netanyahu handeln vom Verdacht der Medienbeeinflussung, zudem geht es um teure Geschenke befreundeter Milliardäre. Netanyahu streitet alle Vorwürfe ab. Einen Rücktritt hatte er bereits vor der Anklage ausgeschlossen.

Netanyahus persönliche Krise fällt mit der des politischen Systems zusammen. Denn in dieser Woche scheiterte Oppositionsführer Benny Gantz mit der Regierungsbildung. Es zeichnet sich ab: keine Mehrheit für niemanden, Netanyahu bleibt geschäftsführend im Amt. Konsequenz könnten die dritten Neuwahlen innerhalb eines Jahres sein.

Anklage gegen Netanyahu, Israel vor Neuwahlen: Ein Staat am Limit

Wird Leipzig für Merz zu Hypezig?

Kay Nietfeld/ DPA

Es gibt eine Regel, die sie bei der CDU meist in Ehren gehalten haben: Selbst wenn es vor einem Parteitag mal Zwist gibt, ist dann spätestens auf dem Parteitag selbst bitteschön wieder Ruhe. Am Ende wurde dieser Regel zufolge noch immer gemacht, was die Führung oben auf der Bühne dem Funktionärsvolk unten im Parkett vorgab.

Sind diese Zeiten vorbei? Wir werden sehen. Denn heute startet in Leipzig der CDU-Parteitag. In der Messe- und Revolutionsstadt versammelt sich 30 Jahre nach dem Mauerfall eine verunsicherte, gespaltene Partei.

Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Und vor allem: Wie entgehen wir dem Schicksal der SPD?

Das sind so die Fragen.

Überlagert und verdichtet wird all das vom und im Führungskonflikt: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Partei gut ein Jahr nach ihrer Wahl (noch) nicht im Griff, Rivale Friedrich Merz lauert auf seine Chance. Aber was genau will Merz? An diesem Freitag wird er die Möglichkeit haben, sich zu erklären.

Übrigens, kleiner Merz-Hype: Einer SPIEGEL-Umfrage zufolge wünschen sich 71 Prozent der Unionsanhänger, dass Merz "eindeutig" oder "eher" mehr Gewicht in der Partei bekommt. Just andersherum verhält es sich für die Parteichefin: Gut 54 Prozent wünschen, dass Kramp-Karrenbauer weniger Einfluss hat. Uff.

Die Junge Union (aka der Club der Merz-Fanboys) befeuert diese Stimmungslage mit einem Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten. Die Parteiführung empfiehlt nun: Ablehnung dieses und ähnlich lautender Anträge.

Was ist bloß aus der CDU geworden? Und was kann künftig aus ihr werden? Diese Fragen haben vor den Delegierten in Leipzig bereits meine Kollegin Yasemin Yüksel und mein Kollege Dirk Kurbjuweit in unserem "Stimmenfang"-Podcast diskutiert. Sie werden überraschende Antworten auf die beiden Fragen hören.

Quälgeist sucht neue Rolle

Christof STACHE/ AFP

Gäbe es Kevin Kühnert nicht, würde kaum jemandem auffallen, dass neben der CDU noch ein anderer Verein Parteitag macht: Die Jungsozialisten treffen sich ab heute in Schwerin zu ihrem Bundeskongress.

Dafür, dass die jungen Menschen zu den bedrohten Arten in der überalterten SPD gehören, hat Juso-Chef Kühnert in den vergangenen beiden Jahren enorm viel Wumms entwickelt. Beinahe hätte er die GroKo verhindert, vielleicht hätte er sogar SPD-Chef werden können.

Hätte hätte.

Nun will Kühnert jenseits des Konjunktivs als Juso-Vorsitzender wiedergewählt werden. Und dann wohl den nächsten Schritt gehen: Der 30-Jährige schielt auf den Vizeposten in der SPD.

Mein Kollege Christian Teevs schreibt: Dafür müssten aber wohl Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die neuen SPD-Vorsitzenden werden, "denn dass Olaf Scholz einen seiner schärfsten Kritiker zum Vize macht, ist unwahrscheinlich". Andererseits: Sollten Scholz und seine Polit-Partnerin Klara Geywitz das neue Chefduo werden, hat Kühnert schonmal eine Rolle sicher: die des Chefkritikers.

In eigener Sache

DPA

Viele Jugendliche bedienen Smartphone, Tablet und Computer geschickter als ihre Eltern und Lehrkräfte. Viele erkennen aber nicht den Unterschied zwischen Journalismus und Fake News, zwischen sorgfältiger Recherche und Propaganda. Wie lassen sie sich fit machen für den Umgang mit digitalen Medien? Was können Lehrkräfte tun? Hier will der SPIEGEL helfen, unabhängig, frei zugänglich und kostenlos.

Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa die Bildungsplattform SPIEGEL Ed ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe acht die journalistische Arbeit näherzubringen, ihnen beizubringen, echte Nachrichten zu erkennen, und sie zu befähigen, an gesellschaftlichen Debatten teilzunehmen.

Gewinnerin des Tages...

Loren Elliott/ REUTERS

...ist Fiona Hill. Die frühere Russland-Expertin im Nationalen Sicherheitrat von US-Präsident Donald Trump hat während der Impeachment-Anhörungen eine Republikaner-Verschwörungstheorie zum vermeintlichen Einfluss der Ukraine auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 als Fiktion abgekanzelt.

Hill sagte vorm Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses: "Manche von Ihnen in diesem Ausschuss glauben, dass Russland und seine Sicherheitsdienste keine Kampagne gegen unser Land durchgeführt haben. Und dass vielleicht, irgendwie, aus irgendeinem Grund die Ukraine dies tat. Das ist ein fiktives Narrativ, das von den russischen Sicherheitsdiensten selbst propagiert und verbreitet wird." Chapeau!

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Serbien beschuldigt Russland der Spionage: Beide Länder sind eigentlich verbündet. Doch nun ist ein heikles Video aufgetaucht

Beide Länder sind eigentlich verbündet. Doch nun ist ein heikles Video aufgetaucht Dramatische Flugzeuglandung in Los Angeles: Ein Flugzeug der Philippine Airlines musste nach dem Start wegen eines brennenden Triebwerks umdrehen

Ein Flugzeug der Philippine Airlines musste nach dem Start wegen eines brennenden Triebwerks umdrehen Vier von fünf Jugendlichen bewegen sich zu wenig: Das hat die Weltgesundheitsorganisation festgestellt. Besonders Mädchen sind betroffen

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

