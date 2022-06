Trotz der markanten Ankündigungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommen die deutschen Waffenlieferungen für die Ukraine weiterhin nicht in Gang, wie mein Kollege Matthias Gebauer erfuhr. In einer Mail an ausgewählte Sicherheitspolitiker informierte die Bundesregierung heute, dass es seit einer Woche »keine Ergänzungen« bei den ausgelieferten Waffen gegeben habe.

Folglich werde die Bundesregierung auch keine aktualisierte Lieferliste in der Geheimschutzstelle des Bundestags auslegen. Normalerweise hinterlegt die Bundesregierung wöchentlich eine aktualisierte Liste über erfolgte Waffenlieferungen in der Geheimschutzstelle. Die Papiere dürfen nur von wenigen Abgeordneten eingesehen werden, sie dürfen sich jedoch noch nicht mal Notizen machen. Die Regierung begründet dies mit Sicherheitserwägungen, da Russland bei freizügigen Ankündigungen von Lieferungen entsprechende Transporte in die Ukraine angreifen könnte.

Bereits vergangene Woche hatten meine Kolleginnen und Kollegen unter Berufung auf deutsche und ukrainische Quellen berichtet, dass die deutschen Lieferungen seit einigen Wochen stagnieren. Faktisch sind in den letzten Wochen auf der Liste hauptsächlich Ersatzteile hinzugekommen.

Russland droht mit Kidnapping im All: Ein deutsch-russisches Observatorium sollte Galaxienhaufen und schwarze Löcher kartieren, doch wegen des Ukrainekriegs liegt die Mission brach. Nun will Raumfahrtchef Rogosin das deutsche Teleskop kapern .

Die letzten Einwohner von Slowjansk: Die Kämpfe rücken näher, und viele haben Angst, noch aus der Region zu fliehen: Im ostukrainischen Slowjansk harren Kinder, Mütter und Ältere aus. Viele Wohnungen sind zerstört, die Nahrung ist knapp.

Norwegen liefert 22 Panzerhaubitzen an die Ukraine: Deutschland gilt bei Waffenlieferungen an die Ukraine als zögerlich. Während die von der Bundesregierung versprochenen Panzerhaubitzen auf den Versand warten, hat Norwegen bereits schweres Gerät auf den Weg geschickt.

