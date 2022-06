Die Lage am Morgen

Vielleicht haben sie in der Abteilung 6 (Politische Planung, Grundsatzfragen), Referat 621 (Grundfragen der Digitalpolitik) im Kanzleramt noch bis gestern Nacht am Manuskript für das Impulsreferat gefeilt?

Scholz wirkte auf mich bislang eher wie der Typ Aktendeckel, als wie ein Geek, der sich für die Digitalisierung begeistert. Andererseits: Glaubt man den Kolleginnen und Kollegen in unserer Redaktionszentrale, sieht die digitalpolitische Bilanz von Scholz in Hamburg nicht übel aus. Die Verwaltung dort soll modern und schlagkräftig sein, teils sogar per E-Mail erreichbar, und auch die elektronische Akte dürfte dort jedenfalls schon länger in Gebrauch sein als in Berlin, wo man sich noch mit Pilotprojekten herumschlägt. Auch die Digitalwirtschaft in Hamburg hätte Scholz nach Kräften gefördert, heißt es, und sei dort exzellent vernetzt.

Natürlich kennt niemand diese Erfolge von Olaf Scholz so gut, wie Olaf Scholz selbst. Deshalb schlage ich vor, das re:publica-Publikum sollte sich heute für jedes »Hamburg« aus dem Kanzlermund einen Hamburger Kümmelschnaps genehmigen. Dann lässt sich vielleicht auch der später folgende Auftritt von Digitalminister Volker Wissing noch intensiver genießen, der unter dem Motto: »Das Momentum nutzen!« über die Digitalstrategie der Bundesregierung sprechen will: »Wir werden klar benennen, welche Hebel wir umlegen müssen, um das Internet schneller, das Surfen sicherer und die Innovationen anschlussfähig zu gestalten.«

Während Wissing spricht, wird Scholz schon wieder zur Zeitenwende 1.0 zurückgekehrt sein: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg trifft heute in Berlin ein und wird neben Scholz auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht treffen.

»Dunkle Wolken am Horizont«

Gerade hat der »Corona-General« im Kanzleramt, Carsten Breuer, das Licht in seinen Stabsbüros ausgemacht und den Twitter-Account @ltrkrisenstab gelöscht. Seine Mission in der Regierungszentrale sieht er als vorerst beendet an. Ist sie das wirklich?