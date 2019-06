es ist nicht nur die Nach-Nahles-Woche in Berlin, in der sich die traumatisierte Sozialdemokratie und die wankende Koalition neu sortieren und Tritt fassen müssen. Es ist zum Glück auch eine Woche der Sommerfeste, auf denen sich die politische Community in Berlin, die Politiker, Journalisten, Ministerialbeamten, Verbandsmenschen und Lobbyisten begegnen - um zu trinken, zu essen und zu vergessen, dass schon in wenigen Monaten wieder Bundestagswahlkampf sein könnte und man danach vielleicht nie wieder zum Beispiel Parlamentarischer Staatssekretär sein wird.

Diese Woche stehen auf dem Programm das Sommerfest der Unionsfraktion und der Grünenfraktion, die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises sowie die Feiern des ZDF Hauptstadtstudios, des IT-Branchenverbandes Bitkom, der Parlamentarischen Gesellschaft und der Vertretung des Landes Hessen beim Bund.

Bei vielen solcher Feste trifft man übrigens auffällig viele AfD-Abgeordnete, die entgegen der Mahnung ihres Parteifreundes Björn Höcke fröhlich mit dem Mainstream "frei fressen und frei saufen".

Wer die Würstchen teilt

Jörg Carstensen/ DPA

In diesen nervösen Tagen registrierte die Hauptstadt-Community es gestern Abend genau, dass Angela Merkel auf dem Hessenfest in ihrer Begrüßungsrede ausgerechnet den grünen Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zitierte; dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt saß, und dass "KGE" an "AKK" gleich zwei Bratwürste abtrat, während die Grüne selbst eine Rindswurst verspeiste. Diese Szene habe ich zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, mir aber von zwei unabhängigen Quellen schildern lassen, die angesichts der Brisanz des Themas anonym bleiben möchten.

Mit der guten schwarz-grünen Laune könnte es heute auch schon wieder dahin sein, denn gleich zwei Stimmungskiller stehen heute an:

Die Grünenspitze in Bremen entscheidet, ob sie ihrer Parteibasis ein Jamaika-Bündnis oder Rot-Rot-Grün empfehlen will - und viel spricht dafür, dass die Grünen den Schwarzen einen Korb geben werden.

Außerdem haben die Grünen im Bundestag eine aktuelle Stunde beantragt über die "Haltung der Bundesregierung zu konkreten Maßnahmen für den Klimaschutz". Gibt es für die Koalition ein unangenehmeres Thema? Bei der Europawahl sackten Union und SPD nicht zuletzt wegen ihrer diffusen Klimapolitik ab. Seit Monaten ringt SPD-Umweltministerin Svenja Schulze um ihr Klimaschutzgesetz mit den zuständigen Unionsministerien, zuletzt wurde ihr Entwurf mangels Einigkeit sogar vom Kanzleramt gestoppt.

Die CSU will jetzt grün sein

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Auch intern ist die Union in der Klimapolitik gespalten, etwa bei der Frage einer CO2-Steuer, oder ob man am Kohleausstieg bis 2038 festhalten will. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, neuerdings als Grüner verkleidet, findet dieses Datum längst nicht mehr ambitioniert genug und kritisiert die Kohlekommission als einen abgehobenen Expertenzirkel. Die CDU-Spitze dagegen hat sich soeben auf ihrer Klausurtagung feierlich auf den Kohlekompromiss eingeschworen. Da könnte die Debatte im Bundestag unterhaltsam werden.

Immerhin eine Gelegenheit für die GroKo, ihre Sprechfähigkeit und gute Laune zu beweisen, ergibt sich heute Abend in der Landesvertretung Saarland: Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) diskutieren zusammen mit Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) auf einem Podium zum "Automobildialog". Hier dürfte die Stimmung wohl schon deshalb entspannt sein, weil die kollektive saarländische Identität alle Parteigrenzen überwindet.

Trump reist weiter

Jeff J Mitchell/ Getty Images

Außerdem tagen heute in Berlin die Gesundheitsministerkonferenz und die Justizministerkonferenz - letztere trifft sich in der kuriosen Konstellation, dass die Bundesjustizministerin (man kann es nicht oft genug erwähnen) eigentlich gar nicht mehr richtig im Amt ist, sondern schon mit einem Bein im EU-Parlament steht, ohne dass ein(e) Nachfolger(in) in Sicht wäre.

Die Queen dürfte heute mit einer gewissen Erleichterung Abschied von ihrem Besucher Donald Trump nehmen: Nach der Gedächtnisfeier für den D-Day, die dieses Jahr in Portsmouth stattfindet, reist Trump weiter nach Irland. Wenn es so läuft wie in London, wird der US-Präsident auch in Irland auf Tausende Menschen treffen, die sehr laut Dinge brüllen, die Trump für Jubel hält. Auch Angela Merkel wird mit Trump in Portsmouth sein, wird Zeitzeugen der alliierten Landung in der Normandie vom 6. Juni 1944 treffen und an einem Lunch mit Noch-Regierungschefin Theresa May teilnehmen.

Verliererin des Tages...

... bin ich selbst. Ich muss einen Fehler in der gestrigen "Lage" einräumen: Die konstituierende Sitzung des EU-Parlaments Anfang Juli, zu der Noch-Justizministerin Katarina Barley endgültig ihr Amt aufgeben könnte, findet selbstverständlich nicht in Brüssel statt, sondern in Straßburg, was mindestens ein aufmerksamer "Lage"-Leser gemerkt hat. Gut, dass meine elsässische Gastfamilie aus Schüleraustauschtagen diesen Newsletter nicht abonniert hat.

Immerhin stehe ich mit meinen mageren Europakenntnissen nicht alleine da: Ein CDU-Politiker berichtete jüngst, er sei im Europawahlkampf von Bürgern gefragt worden, was denn eigentlich diese "EVP" sei, die in seinen Reden ständig vorkomme. Na, Europäische Volkspartei, habe er geantwortet, quasi die Europa-CDU. "Ach so", sagten die Leute, "wir dachten 'Eignungs- und Verwendungsprüfung', wie früher bei der Bundeswehr". Heute hält übrigens die EVP-Fraktion ihre konstituierende Sitzung nach der Europawahl ab - angeblich in Brüssel.

