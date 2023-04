Die Lage am Morgen

Um die Spitze der Bundesregierung zu treffen, sollten die Protestler nicht zu spät anfangen, denn spätestens ab Mittag dürften Kanzler Olaf Scholz und Klimaminister Robert Habeck nicht mehr in Berlin weilen; sie reisen zum »Nordsee-Gipfel« in der belgischen Hafenstadt Ostende. Hier treffen sich neun europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es soll darum gehen, wie der Ausbau von Windparks in der Nordsee schneller vorangetrieben werden kann. Gastgeber Alexander de Croo, Belgiens Regierungschef, träumt vom »größten grünen Kraftwerk Europas«.

In Berlin bleibt zurück ein bei der »Letzten Generation« besonders unbeliebter Akteur: Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Aber der Liberale hat Mut, er will sich am 2. Mai mit Vertretern der Aktivisten-Gruppe treffen und über die Klimaschutzpolitik der Ampel diskutieren. Die »Letzte Generation« hat Wissing mehrfach auf Twitter um ein Gespräch gebeten, sogar recht höflich – »Herr Wissing, wir möchten reden« . Wissing hatte damals per Twitter geantwortet : »Über Klimaschutz reden und ringen: ja. Über Blockaden anderen den eigenen Willen aufzwingen: nein!« Jetzt steht ein Termin. Mal sehen, wie viele Teilnehmer kommen und wie lange sie in Wissings Büro kleben werden.

SPIEGEL-Leitartikel über Kulturkampf statt Klimaschutz: Finger weg von der Straße!

Verdi sagt ja, aber streikt weiter

Heute werden keine Passagierflugzeuge am Flughafen Berlin-Brandenburg abheben; die Gewerkschaft Verdi ruft das Sicherheitspersonal zum Warnstreik auf. Streik? Moment, haben die sich nicht geeinigt? Doch, es gab am Wochenende eine Einigung, die auch Verdi unterschrieben hat, aber die gilt für das Personal des Öffentlichen Dienstes. Es ist einer der teuersten Abschlüsse aller Zeiten, auf den Bund kommen in den nächsten zwei Jahren rund 4,95 Milliarden Euro extra zu, die Städte und Gemeinden rechnen mit Mehrkosten von 17 Milliarden Euro. Das gilt für 2,5 Millionen Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Aber eben leider nicht in der Fluggast-, der Personal- und der Warenkontrolle am Flughafen BER.