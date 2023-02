Die Lage am Morgen Rückt Giffey in die zweite Reihe?

Gestern Morgen noch war sie harten Angriffen ausgesetzt, auch aus der eigenen Partei. Im Laufe des Tages verstummten weitgehend diejenigen Stimmen, die einen radikalen Wechsel in der Partei forderten. So wie es aussieht, wird Giffey die herbe Niederlage politisch überleben, was eine fragwürdige Leistung ist.

In einer Sitzung des Landesvorstands gestern Abend kündigte die Wahlverliererin an, die Einladung der CDU zu Sondierungen anzunehmen. Eine Große Koalition – gedanklich längst im Koalitionsmuseum verordnet – ist damit zumindest theoretisch eine Option.

Meine Prognose allerdings wäre, dass am Ende alles beim Alten bleibt, mit einer Regierenden Bürgermeisterin Giffey in einem rot-grün-roten Senat. So, als sei nichts weiter passiert in dieser Stadt.

Giffeys persönliches Berlin-Debakel: Wie ein Kfz-Meister die Regierende Bürgermeisterin bezwang

Wort und Tat

Wie heftig wurde noch vor Kurzem in Europa über die Kampfpanzerfrage gestritten. Länder wie Polen echauffierten sich über die Deutschen, die angeblich keine Genehmigung zur Lieferung von Leopard-Panzern ausstellen wollten (zur Wahrheit gehört auch: sehr lange lag gar kein Antrag aus Polen vor). Der Kanzler galt als Zauderer, bis zu seiner überraschenden Ankündigung, doch Leos zu liefern, im Verbund mit den USA, die Abrams-Panzer zugesagt hatten.