heute geht es um einen ungewöhnlichen Flug nach Afghanistan, um Ungerechtigkeit an Schule und Uni und die Brände im Amazonas.

Mit Sicherheit abgeschoben

Michael Kappeler/ DPA

Vor einer Woche ist das so genannte "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" in Kraft getreten. Es soll den Behörden helfen, ausreisepflichtige Asylbewerber schneller abzuschieben. Es soll auch ein Signal an die Bürger sein, dass der Staat nicht nur denen Zuflucht gewährt, die in Not sind, sondern auch jene in ihre Heimat zurückschickt, die keinen Anspruch auf diese Zuflucht haben. So gesehen ist das Gesetz von Horst Seehofer (CSU) eine Antwort auf den Flüchtlingssommer 2015 von Angela Merkel (CDU).

Heute wird in Kabul wieder ein Flug aus Deutschland erwartet, es ist der 27. dieser Art seit Dezember 2016. Konsequente Abschiebungen sprechen für einen konsequenten Rechtsstaat. Zum Wesen des Rechtsstaates gehört aber auch, dass jeder Fall individuell geprüft wird.

Es gibt Experten, die bezweifeln, dass Afghanistan ein sicheres Land ist. Und es gibt die Geschichte jener 69 Afghanen, die am 69. Geburtstag des Innenministers abgeschoben worden waren, was Horst Seehofer damals bemerkenswert fand.

Am Ende war einer der Männer tot, er hatte an psychischen Problemen gelitten. Er hätte in diesem Zustand nicht abgeschoben werden dürfen. Das hat nur keiner erkannt.

Abgeschoben an Seehofers Geburtstag: Der Fall des toten Afghanen

Der stille Skandal

Moritz Frankenberg/ DPA

Gleiche Bildungschancen sollten in einer Demokratie ganz normal sein, in Deutschland sind sie es nicht. In den Studien der letzten Jahre liest man, in unterschiedlichen Varianten, immer das gleiche: Kinder aus reichen Familien haben bessere Bildungschancen als Kinder aus einem armen Umfeld. Kinder mit Migrationshintergrund sind in Sachen Bildung schlechter gestellt als jene ohne. Unser Bildungssystem ist angelegt wie eine Sippenhaft.

So hinken die Mathematik-Leistungen von 15-jährigen Schülern aus sozial schwachen Familien durchschnittlich vier Schuljahre hinter den Leistungen von Schülern aus sozial besser gestellten Familien. Kinder aus Familien mit hoher beruflicher Stellung erhalten 2,5 Mal so oft eine Gymnasialempfehlung wie Kinder aus Arbeiterfamilien. Die Beispiele aus Untersuchungen der vergangenen Jahre nennt das neuen ifo-Bildungsbarometer, das heute um 10 Uhr in Berlin vorgestellt wird. Es ist das Dokument eines stillen Skandals.

"Wir wollen die Bildungschancen in Deutschland im gemeinsamen Schulterschluss von Bund und Ländern verbessern. Dafür wollen wir nach dem Vorbild des Wissenschaftsrates einen Nationalen Bildungsrat einrichten", heißt es vollmundig im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien. Bis heute allerdings gibt es keinen Nationalen Bildungsrat. Warum nicht, kann keiner so richtig erklären.

Das ifo-Institut hat rund 4000 Menschen befragt. 71 Prozent sind dafür, mehr staatliche Mittel für Kinder aus schlechter gestellten Familien auszugeben, um deren Bildungschancen zu erhöhen. 83 Prozent befürworten, Stipendienprogramme für einkommensschwache Studenten auszubauen. Die große Mehrheit der Deutschen will also, dass mehr Geld für Bildungsgerechtigkeit ausgegeben wird. Klarer kann ein Auftrag an die Politik kaum sein.

Die Ministerin der vielen Fehler: Ein Portrait über Anja Karliczek.

Die Frage nach dem richtigen Umgang

Leo Correa/ DPA

Der Amazonas brennt und die Weltgemeinschaft überlegt, was sie dagegen tun kann. Was sich wie eine Selbstverständlichkeit anhört, ist in Wahrheit ein hochsensibles Feld, übersät mit diplomatischen Tretminen.

Die G7-Staaten haben auf ihrem Gipfel in Biarritz 20 Millionen US-Dollar Soforthilfe für Brasilien beschlossen. Doch Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will sie nur unter bestimmten Bedingungen annehmen. Es ist ein Spiel der Eitelkeiten, für das keine Zeit ist. Rund 80.000 Brände sind im Amazonas in diesem Jahr bereits ausgebrochen. Doch wie bringt man einen störrischen Staatpräsidenten zur Vernunft?

Durch Druck, sagen die einen und fordern, die Ratifizierung des Freihandelsabkommens Mercosur zwischen der EU, Brasilien und drei weiteren südamerikanischen Staaten auszusetzen. Auf keinen Fall, sagen die anderen, man dürfe Bolsonaro mit Sanktionen nicht weiter verärgern. Man müsse ihm die Hand reichen.

Vielleicht weiß die Generaldirektorin für Handelspolitik der EU-Kommission den richtigen Weg, wenn sie heute um 11 Uhr in den Räumen der EU-Kommission in Berlin über Mercosur spricht. Eine halbe Stunde später kommen die Forstwirtschaftsverbände mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zusammen. Bekanntermaßen hat ja auch der hiesige Wald seine Probleme.

Der Wald brennt, die Politiker zanken: Wie geht es weiter mit dem Freihandelsabkommen Mercosur?

Die Story des Tages: "Wenn er lächelte, wurde es gefährlich"

REUTERS

Am Sonntagabend starb Ferdinand Piëch, der Patriarch des VW-Konzerns. Der großartige SPIEGEL-Reporter Jürgen Leinemann, der vor sechs Jahren gestorben ist, schrieb 1993 über Piëch Sätze wie diese: "'Ich wurde als ein Hausschwein aufgezogen und muss als Wildschwein leben", bringt er seine Lebensphilosophie auf einen extremen Nenner."

Jürgen Leinemanns eindrucksvolles Portrait über Ferdinand Piëch lesen Sie hier.

Gewinner des Tages...

DPA

... ist die SPD. Es sind nun einige Tage vergangen, ohne dass sich neue Kandidaten für den Vorsitz gemeldet haben. Es hat sich jüngst auch keiner gemeldet, der ausdrücklich nicht kandidieren will. Diese Ruhe tut der SPD ganz gut. Am 1. September endet die Frist für die Kandidatur. Ich fürchte, mit der Ruhe ist es sehr bald vorbei.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Trump will Regenwälder in Alaska zur Abholzung freigeben : Sie gelten als Rückzugsgebiet für Tiere und als Touristenmagnet - doch nun droht den Wäldern die Axt

: Sie gelten als Rückzugsgebiet für Tiere und als Touristenmagnet - doch nun droht den Wäldern die Axt Gouverneure stellen sich gegen Jair Bolsonaro : Mit seinem Gepolter isoliert der Präsident Brasilien zunehmend. Das sorgt auch im eigenen Land für Unbehagen

: Mit seinem Gepolter isoliert der Präsident Brasilien zunehmend. Das sorgt auch im eigenen Land für Unbehagen Bräustüberl Tegernsee bejubelt Sieg über Google: Das Gasthaus hatte sich über Angaben in der "Wartezeit"-Funktion der Suchmaschine geärgert - und war vor Gericht gezogen. Jetzt knickte der Weltkonzern ein

