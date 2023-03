Die Lage am Morgen Neue Schauergeschichten aus der Truppe

... ist das Kaufhaus. Als ich mich vor vielleicht zwei Jahren am Berliner Alexanderplatz zum letzten Mal in eine Kaufhof-Filiale verirrt hatte, fühlte ich mich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Früher, als Kind, bin ich mit meinen Eltern oft stundenlang durch solche Kaufhäuser gestreift, zwischendurch haben wir manchmal im hauseigenen Restaurant etwas gegessen.

Jetzt aber wirkte alles so unmodern, so aus der Zeit gefallen, das Sammelsurium von Waren, deren Präsentation, und – nichts für ungut – auch die wenigen Kunden, die sich in den riesigen Hallen verloren.

Das klassische Kaufhaus ist nicht erst seit gestern in der Krise, aber es stemmt sich seit Jahren gegen sein endgültiges Ende. Jetzt will der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof deutschlandweit 52 seiner insgesamt noch 129 Häuser schließen, damit die restlichen 77 überleben können. Die sollen »umfassend« modernisiert und »stärker auf die lokalen und regionalen Bedürfnisse ausgerichtet« werden. Zudem will man das Onlinegeschäft ausbauen.

Ich habe die Befürchtung, dass wir in wenigen Jahren erneut vor der Frage stehen, ob die Kaufhof- und Karstadt-Häuser eine Zukunft haben.