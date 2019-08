in der Hauptstadt von Katar, Doha, sollen an diesem Wochenende möglicherweise die Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban über einen Frieden für Afghanistan in die entscheidende Runde gehen. Der Chef-Verhandler der Amerikaner, Zalmay Khalilzad, zeigte sich optimistisch, dass man zu einer Einigung kommen könne. Nach 18 Jahren Krieg am Hindukusch wäre dies ein historischer Durchbruch.

US-Präsident Donald Trump drängt zur Eile: Er würde gerne noch vor der US-Wahl 2020 alle amerikanischen Truppen aus Afghanistan abziehen, um das als großen Erfolg feiern zu können. Die Taliban sollen dafür Sicherheitsgarantien abgeben und in Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul eintreten. Ob sich die Islamisten dann nach dem Abzug des letzten Amerikaners wirklich daran halten, ist natürlich eine ganze andere Frage. Ihr Ziel, ein fundamentalistisches Emirat zu errichten, haben die Taliban bislang nicht aufgegeben.

Neue Proteste in Russland erwartet

DPA/Alexander Zemlianichenko

In Moskau werden heute neue Proteste für freie und faire Regionalwahlen erwartet. In der vergangenen Woche wurden bei einer ähnlichen Aktion mehr als 1000 Menschen festgenommen. Die Polizei ging mit brutaler Härte gegen die Menschenmenge vor. Die Demonstranten fordern, dass Oppositionelle bei der Regionalwahl im September zugelassen werden. Zahlreiche Kremlkritiker wurden wegen angeblicher schwerer Formfehler nicht registriert.

Das Ungeheuer von Seattle

GARY HE/EPA-EFE/REX

Der Ruf dieser amerikanischen Weltmarke schien bislang tadellos: Boeing, der größte Flugzeughersteller des Planeten, steht unter Druck. Seit dem Absturz von zwei Maschinen des neuen Typs Boeing 737 Max ist das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Unternehmens und seiner Flugzeuge massiv erschüttert. Es stellt sich die Frage, ob Boeing und die US-Aufsichtsbehörde FAA nicht möglicherweise fahrlässig gehandelt haben.

Ein Team von SPIEGEL-Redakteuren reiste in die USA, nach Afrika und Asien, um die Vorgänge, die zu den Unfällen geführt haben, zu rekonstruieren. Gesprächspartner waren Angehörige der Opfer und deren Anwälte, Boeing-Offizielle, Airlinemanager und Sachverständige. Dabei stießen die Reporter auch auf Unterlagen, die auf mögliche Probleme beim Boeing-Modell "Dreamliner" hinweisen. Ein deutschstämmiger Boeing-Ingenieur hat demnach vor Sicherheitsmängeln bei der Produktion von Flugzeugen dieses Typs gewarnt. Hier kommen sie direkt zur der Titel-Geschichte mit allen Recherchen und Hintergründen zum Thema Boeing.

Der einsame Wahlkampf der Gesine Schwan

OMER MESSINGER/ EPA-EFE

Wie läuft eigentlich der Wettbewerb in der SPD um den Parteivorsitz? Nachdem sich gleich zu Beginn einige Genossen aus der Deckung gewagt haben, um sich für den Job zu bewerben, ist es inzwischen ruhiger geworden. Neue Namen sind kaum zu hören, die Bewerbungsfrist läuft zum 1. September aus. Eine, die den Posten unbedingt haben will, ist die emeritierte Professorin Gesine Schwan. Mein Kollege Veit Medick hat sie in ihrem Haus in Berlin besucht. Sein Fazit: Schwan führt bislang noch einen einsamen Kampf. Aber sie hat im Alter von 76 Jahren mehr Energie als mancher 50-Jährige. Lesen Sie hier die Geschichte über Gesine Schwan.

Verlierer des Tages...

Tim Rehbein/ DPA

... ist Clemens Tönnies. Zwar hat sich der Aufsichtsratschef von Schalke 04 für seine rassistischen Äußerungen über Afrikaner beim Tag des Handwerks in Paderborn inzwischen entschuldigt. Doch hilft es? Nein. Die traurige Wahrheit ist: So oder so steht er jetzt dumm da, er hat sein eigenes, beschränktes Weltbild offenbart. Und er ist nicht allein: Es gibt leider immer noch viel zu viel von genau diesem typischen Altherren-Alltagsrassismus. Als Chef eines großen Fußballvereins hat Tönnies eine Vorbildfunktion. Der ist er nicht gerecht geworden. Er kann nicht bleiben.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr Roland Nelles