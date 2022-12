Die Lage am Morgen Welcome Becker!

Richtig unangenehm war dann, wie er die französischen Spieler auf dem Platz persönlich »trösten« wollte, eng verfolgt von einer Fotografin, die dafür bezahlt wird, ihren Präsidenten optimal in Szene zu setzen. Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé hatte erkennbar keine Lust auf Macrons Umarmungsversuche. Er blickte den Präsidenten nicht mal an, versuchte mehrfach wegzukommen, aber Macron ließ nicht locker. So dreist waren nicht mal Angela Merkel oder Helmut Kohl in ihren besten Zeiten, als sie die deutsche Mannschaft gern in der Kabine aufsuchten.

Auch nach der Rückkehr aus Katar ließ Macron dem Nationalteam keine Ruhe. Eigentlich hatten die Spieler geplant, nach der Landung in Frankreich direkt nach Hause zu fahren, »aufgrund der Enttäuschung, der Traurigkeit und der starken Emotionen«, wie es hieß.

Dies änderte sich allerdings nach einer Intervention des Präsidenten. Der Staatspräsident habe sich »einen Moment der Gemeinschaft« gewünscht, erklärte der Präsident des französischen Fußballverbandes, Noël Le Graët.

Es wurde dann doch ein schöner Empfang, rund 50.000 Franzosen huldigten in Paris ihrer Elf, die sich auf einem Hotelbalkon vor dem Place de la Concorde präsentierte. Und Macron? Wurde tatsächlich nicht gesehen.

Die jüngsten Entwicklungen: Der Kremlchef kommt heute mit seiner Militärführung zusammen. Der ukrainische Präsident wird Berichten zufolge Joe Biden treffen – verkünden die USA dabei eine Patriot-Lieferung? Der Überblick.

»Hier gibt es Menschen, die das Land auf ihren Schultern tragen «: Mit Medaillen, ermutigenden Worten und einer Schweigeminute hat Wolodymyr Selenskyj seine Truppen im schwer umkämpften Bachmut geehrt. Auch während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten ging der Beschuss weiter.

100.000 IT-Spezialisten haben Russland verlassen: Wegen des Ukrainekriegs sind viele IT-Spezialisten aus Russland abgewandert, räumte der Digitalisierungsminister Schadajew jetzt in Moskau ein. Allerdings könnten die dem Land immer noch helfen – aus dem Homeoffice.

Ramelow soll Linke verlassen: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow soll aus der Partei Die Linke ausgeschlossen werden, ein Antrag liegt der Schiedskommission vor. Die Begründung: seine Position zum Ukrainekrieg.

Die Startfrage heute: In welchen Ländern sind derzeit – Ende 2022 – Bundeswehrsoldaten im Einsatz?

Gewinner des Tages…

... sind zumindest für mich all die E-Scooter und E-Roller. Seit es sie auf Berlins Straßen gibt, ist mein Alltag erheblich leichter geworden. Ich liebe die Dinger, weil sie mich schnell und zuverlässig am innerstädtischen Stau vorbeitragen. Außerdem sind sie an fast jeder Straßenecke zu finden.