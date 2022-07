Die Lage am Morgen Die Verkasperung der Politik

... ist womöglich Brittney Griner, eine der weltbesten Basketballerinnen und zweifache US-Olympiasiegerin. Seit fast fünf Monaten hockt sie in einer Gefängniszelle bei Moskau, fast 10.000 Kilometer vor ihrer Heimat in Arizona entfernt. Die russische Justiz hat sie wegen Drogenhandels angeklagt, ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft. Am Donnerstag bekannte sie sich nun schuldig, Vape-Patronen mit – in Arizona legalem, in Russland aber illegalem – Cannabisöl im Gepäck gehabt zu haben, als sie bei der Einreise in Moskau verhaftet wurde. Ein Versehen, beteuert sie, sie habe in Eile gepackt und die Patronen übersehen.

Griner, die für den Verein Mercury Phoenix spielt, ist eine hilflose Figur auf dem Spielfeld der internationalen Politik . Ihre Festnahme, eine Woche vor Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine, war kaum Zufall. Angeblich will Russland mit der 31-Jährigen einen Gefangenenaustausch forcieren, womöglich sogar den berüchtigten Waffenhändler Wiktor But freipressen, der in den USA in Haft sitzt.

Griners Geständnis und ein späterer Schuldspruch könnten den Weg ebnen für Verhandlungen und einen eventuellen Deal. US-Präsident Joe Biden hat den Fall Griner diese Woche erst zur Chefsache erklärt und seinen Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan beauftragt, sich zu kümmern.