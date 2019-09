heute beschäftigen wir uns mit möglichen Lösungen für das Brexit-Chaos, mit der Haushaltsdebatte im Bundestag, mit einer wichtigen Test-Wahl in den USA. Und mit einem seltsamen Fall politischer Einflussnahme.

Test-Wahl für Trump

Saul Loeb/AFP

Der politische Betrieb in den USA blickt heute nervös nach North Carolina. Dort wird in einem Wahlkreis rund um die Metropole Charlotte eine Nachwahl für einen Sitz im Repräsentantenhaus in Washington abgehalten. Bei der eigentlichen Wahl, den vergangenen "Midterms", war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Das Ergebnis des Urnengangs könnte als erster Stimmungstest für das Wahljahr 2020 gelten: Der Wahlkreis ist eigentlich seit Jahrzehnten fest in der Hand der Republikaner, Donald Trump gewann hier 2016 gegen Hillary Clinton mit einem Vorsprung von zwölf Prozentpunkten. Nun sagen Umfragen ein knappes Rennen voraus.

Trump und sein Vize Mike Pence sind eigens in letzter Minute nach North Carolina geeilt, um für den republikanischen Kandidaten Dan Bishop zu werben. Ein Sieg des Demokraten Dan McCready in ihrer alten Hochburg wäre für sie zweifellos ein Alarmsignal vor der Wahl 2020. Umgekehrt würde Trump selbst einen knappen Erfolg von Bishop wohl als großen persönlichen Triumph feiern - und als Bestätigung für seinen politischen Kurs sehen.

US-Präsident Trump in der Krise: Breite Beine, schmale Chancen

Tumult im britischen Parlament

Getty Images/Charles McQuillan

Diese Nacht wird in die britische Geschichte eingehen: Abgeordnete der Opposition versuchen, den Sprecher des Unterhauses, John Bercow, daran zu hindern, von seinem Platz aufzustehen und formal die Sitzung des Parlaments zu beenden. Schilder werden hochgehalten, tumultartige Szenen, einige Parlamentarier stimmen Gesänge an. Es hilft alles nichts: Die Abgeordneten müssen bis zum 14. Oktober in die Zwangspause gehen. Premier Boris Johnson bekommt an dieser Stelle seinen Willen. So sehen es die Regeln vor.

Vor der Zwangspause haben die Abgeordneten in der Nacht erneut einen Antrag der Regierung auf Neuwahlen abgelehnt. Nun lautet die große Frage, was sich Johnson als nächsten Schritt überlegt, um sein Versprechen, das Land am 31. Oktober aus der EU zu führen, doch noch umzusetzen. Vermutlich wird er die nächsten Tage für weitere Verhandlungen mit der EU über einen neuen Austrittsdeal nutzen.

Viel Spaß. Sowohl auf der Insel, als auch in Brüssel werden nun diverse alte Pläne aus den Brexit-Verhandlungen im vergangenen Jahr hervorgekramt, mit denen das umstrittene Nordirland-Problem (Stichwort: "Backstop") doch noch gelöst werden könnte. Was auch immer Johnson am Ende mit der EU aushandelt, er braucht dafür eine Mehrheit im Parlament, die hat er nicht. Er müsste also auch Abgeordnete der Opposition für einen etwaigen neuen "Deal" gewinnen. Kann ihm das gelingen? Es ist eher unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Das wäre dann jedenfalls keine Zockerei, sondern echte Staatskunst. Ausnahmsweise.

Wer zahlt für den Klimaschutz?

DPA

Für die Freunde blanker Zahlen schlägt heute die große Stunde: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt zum Auftakt der traditionellen Haushaltswoche im Bundestag den Etat 2020 vor. Die Große Koalition hat sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, die sogenannte schwarze Null zu halten. Das heißt, den Ausgaben von gut 360 Milliarden Euro stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. Der Haken an der Sache: Es gibt bei der Rechnung mehrere Unbekannte. Offen ist vor allem, wie teuer das Klimagesetz wird, das die Große Koalition erst gegen Ende des Monats vorlegen will. Die Koalitionspartner haben dafür etliche Ideen, die zusammen viele Milliarden Euro kosten könnten. Wie das alles finanziert werden soll, ist noch offen. Fest steht aber auch: Wenn diese Koalition in Sachen Klimaschutz tatsächlich einen großen Wurf vorlegen sollte, würde sie sich damit einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Andernfalls reicht's wohl nur für eine Fußnote.

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist US-Handelsminister Wilbur Ross. Er hat sich laut einem Medienbericht massiv zugunsten seines Chefs Donald Trump in den Streit um dessen Äußerungen zum Verlauf von Hurrikan "Dorian" eingemischt ("Sharpie-Gate"). Wir erinnern uns: Trump hatte in der vergangenen Woche behauptet, "Dorian" würde auch den Bundesstaat Alabama hart treffen. Der US-Wetterdienst in Alabama stellte kurz darauf fest, Alabama werde keinerlei Auswirkungen des Sturms spüren. Trump war bloßgestellt, bis plötzlich am vorigen Freitag die Leitung des staatlichen Wetterdienstes NOAA die Kollegen in Alabama korrigierte und sich in einer Erklärung auf die Seite des Präsidenten schlug. Alabama hätte tatsächlich betroffen sein können, hieß es da überraschend.

Nun stellt sich heraus, dass diese Korrektur zugunsten des Präsidenten offenbar erst durch massiven politischen Druck zustande kam. Laut einem Bericht der "New York Times" soll Trumps Handelsminister Ross damit gedroht haben, die Führungsspitze des staatlichen US-Wetterdienstes zu entlassen. Ist er selbst auf die Idee gekommen? Oder gab ihm jemand den Auftrag dazu? Das wissen wohl allein die Wettergötter.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

USA zogen offenbar Top-Spion aus Moskau ab: Über Jahrzehnte soll der Informant wertvolle Interna aus dem Kreml weitergereicht haben - dann musste er plötzlich ausreisen

Über Jahrzehnte soll der Informant wertvolle Interna aus dem Kreml weitergereicht haben - dann musste er plötzlich ausreisen Brand in Düsseldorfer Krankenhaus: Der Rauch verbreitete sich über fünf Etagen des Gebäudes - ein Patient starb, viele weitere Menschen wurden verletzt

Der Rauch verbreitete sich über fünf Etagen des Gebäudes - ein Patient starb, viele weitere Menschen wurden verletzt DFB-Team siegt gegen Nordirland: Eine Hälfte lang konnte der Außenseiter mithalten - dann drehte die deutsche Mannschaft auf

