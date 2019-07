der neue britische Premierminister Boris Johnson macht seinem Ruf als Windmaschine alle Ehre. Seine Minister hat Johnson angewiesen, sich auf einen möglichen "No-Deal-Brexit" vorzubereiten. Es soll tägliche Briefings zu den Vorbereitungen geben, ausgerechnet im "Cobra Raum", einem Konferenzsaal, der üblicherweise für die Bewältigung nationaler Notlagen wie Terror-Angriffe eingerichtet wurde. Eine Nummer kleiner geht es bei ihm wohl nicht.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon erklärte unterdessen, sie vermute, dass Johnson Großbritannien ohne Deal aus der EU führen wolle. Dazu passt, dass Johnson sich nicht mehr mit anderen führenden EU-Politikern treffen will, solange diese nicht bereit sind, den Brexit-Deal seiner Vorgängerin Theresa May wieder aufzuschnüren. Die traditionellen Kurzbesuche des neuen Premiers bei Kollegen wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder Kanzlerin Angela Merkel sollen also erst einmal flachfallen. Auch wenn Johnson immer noch von den europäischen "Freunden" spricht, ist das ein klarer Affront. So gehen Liebesbeziehungen im Endstadium: Wenn man nicht mehr miteinander redet, ist die Sache bekanntlich meist gelaufen.

Albtraum in Frankfurt

ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX

Ein acht Jahre altes Kind und seine Mutter werden im Bahnhof von Frankfurt/Main von einem Mann vor einen ICE gestoßen. Die Frau kann sich retten, das Kind stirbt. Es ist der Albtraum jeder Familie. Der mutmaßliche Täter, ein 40 Jahre alter Mann, rennt davon, kann aber gefasst werden. Noch wird der Fall untersucht, das Motiv ist unklar. Heute soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich zu dem Fall äußern.

Verfassungsrichter urteilen über Bankenunion

DPA

Diese Themen sind etwas sperrig, aber wichtig: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will heute sein Urteil zur Bankenunion im Euroraum verkünden. Seit der Finanzkrise werden die wichtigsten Banken in Europa von Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) überwacht. Ein gemeinsamer Fonds stellt sicher, dass Instituten, die Probleme haben, schnell geholfen werden kann, damit sich daraus keine größere Krise entwickeln kann. Gegen dieses Konstrukt hatte unter anderem der Finanzwissenschaftler Markus Kerber geklagt. Er sieht einen Verstoß gegen das Grundgesetz, weil Deutschland damit unkontrollierbare Haftungsrisiken übernehme.

Fast zeitgleich verhandeln die Richter von heute an eineinhalb Tage lang über die umfangreichen Staatsanleihen-Käufe der EZB. Sie sind ebenfalls umstritten, Kritiker sehen darin eine verbotene Staatsfinanzierung durch die Hintertür. Im Extremfall könnte Karlsruhe eine deutsche Beteiligung daran untersagen, den Euro würde das in neue Turbulenzen stoßen. Ein Spruch der Richter in dieser Sache wird bis zum Ende des Jahres erwartet.

Gewinner des Tages...

AFP

... ist die Stadt Baltimore, die nach den Twitter-Attacken von US-Präsident Donald Trump ("rattenverseucht") nun in aller Munde ist. Etliche Politiker und Bürgerrechtler reisen in diesen Tagen nach Baltimore, um sich mit den Einwohnern solidarisch zu zeigen. Der Trump-Kritiker und Republikaner Michael Steele forderte Trump auf, der Stadt einen Besuch abzustatten: "Mr. President, hör' mal auf zu twittern, Bruder, und komm einfach her, zeig dich mal!" Wie es der Zufall will, wäre ein baldiger Besuch Trumps in der Stadt sogar möglich: Die Fraktion der Republikaner im US-Repräsentantenhaus plant dort für September ihre jährliche Klausurtagung. Üblicherweise nimmt auch der Präsident an diesen Treffen teil. Wenn er sich diesmal denn traut.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

