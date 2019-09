Die Lage am Donnerstag

der Startschuss in Saarbrücken war gerade ertönt, da gab das erste Pärchen schon auf. Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, und ihr Bautzener Amtskollege Alexander Ahrens wollen doch nicht mehr SPD-Vorsitzende werden.

Man könnte ihnen fast dankbar sein, so schrumpft das Feld bei der Suche nach einer neuen Parteispitze gleich ein bisschen zusammen. Sieben Duos und ein Einzelbewerber ringen nun auf noch verbleibenden 22 Regionalkonferenzen um die Gunst der Parteimitglieder.

Die Premiere war lebhaft, haben meine Kollegen Christian Teevs und Veit Medick beobachtet, das ist für die darbende Sozialdemokratie ja schon mal ein Wert an sich. Und es zeigte sich, dass der Mann der ersten Reihe, Vizekanzler Olaf Scholz, und seine Partnerin Klara Geywitz keinen leichten Stand haben. Dabei sei er doch ein "echter, truly Sozialdemokrat", beteuerte Scholz. Das war bisher tatsächlich so nicht bekannt.

Es wäre im Sinne der Partei, wenn während des Rennens noch der eine oder andere Kandidat seine Chancenlosigkeit erkennen würde (ich denke jetzt nicht an Scholz). Am Freitag in Hannover ist die nächste Gelegenheit.

Was hat Johnson vor?

UK Parliament/Jessica Taylor/ REUTERS

Man stelle sich das einmal vor: Im Bundestag versucht die Kanzlerin auf Teufel komm raus ein Gesetz durchzubringen, Gejohle, Protestgeheul, mitten in ihrer emotionalen Rede nimmt das Unions-Urgestein Volker Kauder demonstrativ bei Toni Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt Platz, um Angela Merkel die Gefolgschaft aufzukündigen. "Geh doch!", ruft sie ihm noch hinterher, um später ihren Fraktionschef Ralph Brinkhaus anzuweisen, zwei Dutzend weitere illoyale Kollegen rauszuwerfen. In all dem Geschrei macht sich Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun auf der Regierungsbank zum Schläfchen lang. Und oben, vom Präsidiumsthron des Bundestags, ruft Claudia Roth: "Ooooordnung!"

Unvorstellbar. Im britischen Parlament dagegen lassen sich ähnliche Szenen dieser Tage live beobachten. Brexit-Drama und kein Ende. Am Mittwochabend die Kraftprobe zwischen Boris Johnson und dem Parlament: No-Deal-Brexit abgelehnt, Neuwahlen abgelehnt - der Premier sieht wie der Verlierer aus. Aber ist er das? Läuft vielleicht alles nach Plan für ihn? Mein Kollege Kevin Hagen erklärt, warum auch die Abstimmungsniederlagen den Zocker Johnson nicht aufhalten müssen und welches Ass Boom Boom Boris jetzt noch raushauen könnte.

Wenn Sie nicht genug kriegen können: Hier finden Sie das Brexit-Drama als Sittengemälde

Wo ist die FDP?

Bodo Schackow / DPA

Die Bundestagsabgeordneten der FDP sitzen bis Freitag im thüringischen Jena zur Klausur zusammen. Sie wollen darüber sprechen, warum es die Partei in Sachsen und Brandenburg nicht in den Landtag geschafft hat. Und wie das in Thüringen gelingen könnte. Schließlich träumen die Liberalen dort davon, mit dabei zu sein, wenn eine CDU-geführte, ganz große Koalition den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow aus der Staatskanzlei vertreibt.

Am Rande der Klausur hat mein Kollege Severin Weiland Partei- und Fraktionschef Christian Lindner zum Interview getroffen. Lindner wirkte alles andere als geknickt. Aufgesetzt? Oder Kampfesmut? Wie der FDP-Chef seine Partei im Osten aus der Versenkung führen will, welche Antworten er auf den Klimawandel hat und wie er die AfD bekämpfen möchte, können Sie am Donnerstag auf SPIEGEL ONLINE lesen.

FDP im Niemandsland: Der tiefe Sturz des Christian Lindner

Die Kanzlerin schenkt persönlich ein

Haben Sie am Mittwochabend die Kanzlerin im Fernsehen geguckt? Wie jetzt, mögen Sie sich fragen, die ist doch seit den Wahlen nirgends aufgetaucht. Ja, aber im ZDF, da konnte man sie gestern sehen, zur besten Sendezeit. "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge", lautete der Titel des sogenannten Dokudramas, das von jenem 4. September im Jahr 2015 erzählt, an dem Merkel die Grenzen nicht schloss und die in Budapest gestrandeten Flüchtlinge nach Deutschland holen ließ.

Die echten Protagonisten der Flüchtlingskrise im Kanzleramt dürften das Werk (wenn überhaupt) mit einer Mischung aus Heiterkeit und Empörung angeschaut haben. Wie meine Kollegin Melanie Amann erfahren hat, ist man im Kanzleramt verärgert darüber, dass die Filmemacher und beteiligten Journalisten suggerieren, die Szenen hinter den Kulissen von Merkels Machtzentrum seien "absolut authentisch" und basierten auf Gesprächen mit dem engsten Beraterkreis der Kanzlerin.

Merkel selbst sei wenig begeistert von der Mischung aus Dokumentarfilm, Experten-Interviews und nachgestellten Filmszenen. Für das Publikum verschwimme so die Grenze zwischen Fiktion und Realität, heißt es aus ihrem Umfeld. Schließlich würde im Film die Erinnerung der Politiker an den Flüchtlingssommer 2015 nahtlos verknüpft etwa mit den fiktionalen Dialogen in der Morgenlage des Kanzleramts.

Vor allem die Nachstellung dieser vertraulichen Runden, so berichtet Amann, habe im Kanzleramt Ärger erzeugt, weil schon Details wie die Sitzordnung am Besprechungstisch falsch seien. Und nie würde Merkels Büroleiterin Beate Baumann der Kanzlerin ein "Käffchen" anbieten. Merkel schenke den Kaffee immer persönlich aus, heißt es, und trinke selbst oft genug Tee. Der Teufel steckt eben im Detail.

Gesprächstherapie im TV: Als Merkel die Grenzen offen hielt

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Thyssenkrupp. Mehr als 200 Jahre Firmengeschichte, vor 31 Jahren Gründungsmitglied des Dax - aber an der Börse zählen nicht Tradition und guter Name, sondern Zahlen. Und die waren nicht gut beim größten deutschen Stahlkonzern, binnen eines Jahres rutschte der Kurs um fast 50 Prozent ab. Darum steigt Thyssenkrupp aus dem Dax ab. Jetzt ist Erholung in der zweiten Liga angesagt, man erwägt den Verkauf der gewinnträchtigen Aufzugssparte. Die Aktie legte zeitweise um mehr als fünf Prozent zu.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

"Katastrophale Zerstörung": Nach und nach dringen Helfer auf den Bahamas in die Gebiete vor, in denen Hurrikan "Dorian" schwerste Verwüstung angerichtet hat - laut Uno brauchen 70.000 Menschen dringend Hilfe.

Nach und nach dringen Helfer auf den Bahamas in die Gebiete vor, in denen Hurrikan "Dorian" schwerste Verwüstung angerichtet hat - laut Uno brauchen 70.000 Menschen dringend Hilfe. "Sharpie-Gate": Donald Trump zeigt im Weißen Haus eine Karte mit dem Verlauf von "Dorian" - die nachträglich mit einem Stift bearbeitet wurde. Nun wird in den USA gerätselt: "Wer hat die Hurrikan-Karte manipuliert?"

Donald Trump zeigt im Weißen Haus eine Karte mit dem Verlauf von "Dorian" - die nachträglich mit einem Stift bearbeitet wurde. Nun wird in den USA gerätselt: "Wer hat die Hurrikan-Karte manipuliert?" Abstieg eines Giganten: Die Börse hat mit Thyssenkrupp Deutschlands einst mächtigstes Industrieunternehmen aus dem Dax geworfen. Das Aus im Leitindex ist für den Konzern aber nur ein Problem unter vielen - eine Geschichte in Bildern.

