CSU-Chef Markus Söder kann sich freuen: Seine Partei hat ihm beim CSU-Parteitag in München demonstrativ den Rücken gestärkt. Er wurde mit 91 Prozent wiedergewählt, das ist ein besseres Ergebnis als die 87 Prozent, die er bei seiner ersten Wahl vor gut neun Monaten erhielt. Es gibt zwar ein wenig Gegrummel über den Modernisierungskurs, den Söder der CSU verordnen will, insgesamt ist man in der Partei aber wohl mit dem Chef zufrieden.

Lennart Preiss/Getty Images

Derart gestärkt wird Söder heute sicher sehr selbstbewusst und fröhlich seinen Ehrengast empfangen: Die Vorsitzende der Schwesterpartei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die sitzt nach ihren diversen Patzern der vergangenen Monate nicht ganz so fest im Sattel, was dem Auftritt eine gewisse Würze verleiht.

Kramp-Karrenbauer dürfte mit freundlichem Applaus begrüßt werden, die Bayern sind schließlich höfliche Menschen. Aber die CSU-Leute im Saal werden sich gleichzeitig ihre eigenen Gedanken darüber machen, ob die Chefin der Schwesterpartei das Format hat, Angela Merkel im Kanzleramt zu folgen. Söder, dem ebenfalls Ambitionen nachgesagt werden, hat dazu sicherlich auch ein paar Ideen. Klugerweise behält er die derzeit aber für sich.

So läuft der Super-Samstag in London

AP Photo/Matt Dunham

In Großbritannien wird es heute wirklich ernst. Am frühen Vormittag wird das Unterhaus zu seiner Sondersitzung zusammenkommen, um über den Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson zu beraten. Britische Medien sprechen vom "Super Saturday", vom Super-Samstag. Es ist das erst Mal seit 1982, dass sich das britische Parlament zu einer solchen Sitzung an einem Wochenende trifft. Damals ging es um den argentinischen Angriff auf die Falkland-Inseln.

Zunächst soll Johnson reden, dann gibt es eine offene Debatte, auch über mögliche Änderungsanträge. Mit einer Abstimmung über den Deal wird irgendwann zwischen dem Nachmittag und dem frühen Abend gerechnet. Ob Johnson eine Mehrheit bekommt, bleibt weiter ungewiss. Alles ist möglich: Johnsons Triumph oder das ganz große Drama.

Wenn Johnson die Abstimmung verliert und sein Deal durchfällt, könnte er eine weitere Entscheidung erzwingen. Dann würde er vermutlich versuchen, eine Mehrheit für einen "No Deal"-Brexit zum 31. Oktober zu gewinnen. Gelingt ihm auch dies nicht, könnte automatisch das bestehende Gesetz in Kraft treten, das den Premierminister dazu verpflichtet, bei der EU um einen weiteren Aufschub des Brexit-Termins zu bitten.

Hätte, könnte, sollte: Der Tag ist für jede Menge Überraschungen gut. Unterschiedliche Gruppen von Abgeordneten wollen eigene Anträge einbringen, unter anderem könnte so über die Möglichkeit eines zweitens Brexit-Referendums abgestimmt werden. Es gibt auch einen Antrag, der fordert, den Brexit sofort und komplett abzusagen. Heute Abend wissen wir hoffentlich alle mehr. Das SPIEGEL-Team am Newsdesk und unsere Korrespondenten berichten über alle aktuellen Entwicklungen.

So kam es zum Brexit-Deal: Wie Brüssel, Dublin und London das Unmögliche möglich machten

DER SPIEGEL bei der Buchmesse

Expa/ Johann Groder/ APA/ dpa

Die Frankfurter Buchmesse läuft noch bis zum Sonntag. Am SPIEGEL-Stand (Halle 3.0, D56) stehen am Wochenende noch viele interessante Termine an. Heute beginnt der Tag um 10 Uhr mit DIE LAGE live und einem Gespräch meiner SPIEGEL-Kollegen Martin Knobbe und Peter Maxwill. Es geht auch um Maxwills neues Buch "Die Reise zum Riss", in dem er an vielen konkreten Beispielen über die Spaltung der Gesellschaft in Deutschland berichtet. Später werden (neben anderen namhaften Autoren) Ulrich Wickert, Elif Shafak, Reinhold Messner (im Bild) und Rolf Seelmann-Eggebert am SPIEGEL-Stand erwartet (alle Infos gibt es hier).

Bereits gestern traf mein Kollege Dirk Kurbjuweit den Wissenschaftler Armin Nassehi ("Muster - Theorie der digitalen Gesellschaft") zu einem Gespräch. Nassehi vergleicht das Internet mit der Erfindung des Buchdrucks vor 500 Jahren. Damals wurde eine "riesengroße Katastrophe" prophezeit, jedoch sei sie ausgeblieben, sagte er. Heute seien ähnliche Entwicklungen festzustellen. Nassehis einprägsamster Satz bei dem Gespräch: "Das Internet bringt viele zusammen: Große Genies und die Idioten." Da hat er recht.

Gewinner des Tages ...

NASA TV/ REUTERS

... sind die beiden Nasa-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir. Sie haben gemeinsam von der Internationalen Raumstation aus einen Weltraumspaziergang unternommen. Es war in der Geschichte der Raumfahrt der erste Ausflug ins All, an dem ausschließlich Frauen beteiligt waren. Koch und Meir mussten außerhalb der Raumstation ein defektes Elektroteil auswechseln.

Der historische Moment wurde gebührend gefeiert. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte, Koch und Meir seien "eine Inspiration für Frauen und Mädchen in ganz Amerika". Das nächste Nasa-Projekt dieser Art ist schon in Arbeit: Im Jahr 2024 soll die erste Frau zum Mond reisen.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Mitch McConnell kritisiert Donald Trump scharf: Dessen Syrien-Politik sei ein "Alptraum" - und McConnell ist nicht irgendwer

Dessen Syrien-Politik sei ein "Alptraum" - und McConnell ist nicht irgendwer Hillary Clinton warnt vor russischer Beeinflussung bei der US-Wahl: Tulsi Gabbard könnte von Moskau unterstützt werden. Die Demokratin reagierte ruppig

Tulsi Gabbard könnte von Moskau unterstützt werden. Die Demokratin reagierte ruppig 50 Verletzte in Barcelona: Wieder wurde die Metropole von Straßenschlachten erschüttert. Es war die fünfte Krawallnacht in Folge

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr Roland Nelles