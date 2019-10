Die Lage am Mittwoch

heute beschäftigen wir uns mit neuen Erkenntnissen zu den Folgen des Klimawandels, mit den weihnachtlichen Neuwahlen in Großbritannien sowie mit Wladimir Putins erneutem Besuch bei Viktor Orbán in Budapest.

Boris Johnson kriegt Neuwahl statt Brexit

Einmal mehr geht das nie endende Brexit-Drama in die nächste Runde: Anstatt - wie von Boris Johnson hoch und heilig versprochen - morgen die EU um jeden Preis zu verlassen, dürfen die Briten nun kurz vor Weihnachten ein neues Parlament wählen: am 12. Dezember, das hat das Parlament gestern Abend beschlossen - nachdem es zuvor dreimal Neuwahlen abgelehnt hatte, bis Boris Johnson den erneuten Brexit-Aufschub akzeptieren musste, den das Parlament ihm auferlegt hatte. Nun folgen ein Wahlkampf und eine Wahl, die darüber entscheiden wird, ob die Briten am 31. Januar wirklich - wie von Johnson und der EU verhandelt - mit einem Deal aus der EU ausscheiden werden.

Es sieht nach den letzten Umfragen so aus, als werde der Premier die Wahl klar gewinnen, aber das dachte Theresa May vor der letzten Wahl auch. Und weil Johnson sein zentrales Versprechen brechen musste und das Land morgen nicht aus der EU führt, hat die radikale Brexit-Party von Nigel Farage gute Chancen, Stimmen zu gewinnen und ihm die Wahl zu vermiesen.

Wahl kurz vor Weihnachten: Die Brexit-Bescherung

Millionenstädte unter Wasser

Es sind Szenarien, die man aus Katastrophenfilmen kennt: Bangkok - unter Wasser. Mumbai - unter Wasser. Ho-Chi-Minh-Stadt - weitgehend unter Wasser. Aber auch: Ost- und Nordfriesland - weitgehend überflutet. Eine Studie, die am Dienstag im Fachblatt "Nature Communications" veröffentlicht wurde, macht neue, dramatische Vorhersagen über die Folgen ansteigender Meeresspiegel infolge des Klimawandels. Städte und Regionen, in denen 150 Millionen Menschen leben, könnten demnach bis 2050 von Überflutung betroffen sein, deutlich mehr als bisher angenommen.

Die neue Studie misst die Höhe der Küstenlinie wesentlich genauer als bisherige Schätzungen, die auf einem Datensatz der Nasa aus dem Jahr 2000 beruhten. Mit Satellitendaten und maschinellem Lernen konnten die Wissenschaftler die Folgen für Küstenstädte und ihre Bewohner genauer bestimmen. Auch das chinesische Shanghai, das ägyptische Alexandria oder Iraks Ölhauptstadt Basra wären demnach stärker vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen als bisher bekannt war.

Aber nicht nur asiatische Millionenstädte, sondern auch die norddeutsche Küste und die Niederlande sind demnach gefährdet. Es ist gerade wieder Mode geworden, jenen Alarmismus vorzuwerfen, die vor den Folgen des Klimawandels warnen. Aber die Wahrheit ist: Je mehr Wissenschaftler über die möglichen Folgen herausfinden, desto mehr zeigt sich, dass die Besorgnis angebracht ist. Und die Aufforderung zum dringenden politischen Handeln ebenfalls.

Meteorologe über Meeresspiegel: Einen Meter können wir auffangen - mehr nicht

Der Zeuge gegen Trump

Er ist ein hochdekorierter Armeeveteran, der es als jüdisch-ukrainischer Einwanderer bis in den Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus geschafft hat - und nun ist Alexander S. Vindman, der oberste Ukraineexperte der Regierung, der bisher wichtigste Zeuge gegen Donald Trump geworden: Er ist der erste Zeuge, der das Telefonat mitgehört hat, in dem der US-Präsident den ukrainischen Staatschef aufforderte, gegen Joe Biden zu ermitteln - und der davon zutiefst erschüttert war.

Pro-Trump-Medien wie Fox News versuchten umgehend, Vindman wegen seiner Herkunft als befangen oder sogar als Spion darzustellen. Doch es fällt den Republikanern immer schwerer, die Vorwürfe gegen Trump zu diskreditieren. Es gibt immer mehr höchst glaubwürdige Zeugen aus dem Inneren des Weißen Hauses und eindeutige Beweise, die zeigen, dass der US-Präsident sich tatsächlich schuldig gemacht hat.

Mittlerweile haben die Demokraten wohl auch genügend Stimmen, um offiziell ein Impeachment-Verfahren gegen Trump einzuleiten, eine erste Abstimmung soll es am Donnerstag geben. Das würde den Republikanern auch die Möglichkeit nehmen, die Untersuchung als Geheimkomplott darzustellen. Denn bisher werden die Zeugen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört - doch wenn das Impeachment-Verfahren offiziell beginnt, werden die Bürger Zeugenaussagen und Beweisaufnahmen live im Fernsehen verfolgen können.

Trump und die Zeugen in der Ukraineaffäre: Jetzt wird es richtig schmutzig

Putin bei Orbán

Es ist das neunte bilaterale Treffen von Viktor Orbán und Wladimir Putin seit 2013 und das vierte Mal seit 2015, dass der russische Staatschef nach Budapest kommt. Das zeigt, wie Ungarns Premier immer mehr auf Konfrontationskurs zur EU-Außenpolitik geht. Offiziell will Orbán mit Putin heute über Wirtschaftsfragen reden, aber der Besuch ist wohl vor allem eine politische Geste.

Der Ungar plädiert schon länger für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland. Russland ist eines von Orbáns Vorbildern, er verfolgt in Ungarn konsequent sein Konzept einer "illiberalen Demokratie". Und er schmiedet auch darüber hinaus Allianzen mit autoritären Staaten: den zentralasiatischen Republiken, China, der Türkei, aber auch mit autoritären Westbalkan-Politikern wie Serbiens Aleksandar Vucic. Dem Westen hingegen wendet er zunehmend den Rücken zu.

Wahlen in Ungarn: Ein Abgesang auf Orbán wäre zu früh

Story des Tages

Mein Kollege René Pfister, US-Korrespondent des SPIEGEL, hat Robert Kagan zum Gespräch getroffen - der Historiker war einst einer der wichtigsten Berater republikanischer Politiker. Er gilt als prominenter Vertreter der neokonservativen Denkschule und gehört zu den wenigen im Washingtoner Establishment, die noch immer davon überzeugt sind, dass die USA die "unverzichtbare Nation" für die Welt sind. Er kritisiert nicht nur Trumps Entscheidung, aus Syrien abzuziehen, sondern hält auch erkennbar nichts von Annegret Kramp-Karrenbauers Syrien-Schutzzone.

Er fragt: "Sind die Europäer wirklich bereit, den moralischen Preis dafür zu bezahlen, eine militärische Interventionsmacht zu werden? Denn das bedeutet, Menschen zu töten und es auch zu ertragen, dass unschuldige Zivilisten sterben, weil in jedem Krieg Fehler gemacht werden." Er glaube nicht, so Kagan, dass die Deutschen diese Bürde tragen wollten.

Konservativer Denker: Das Gespräch mit Robert Kagan

Verlierer des Tages ...

... ist Libanons Premier Saad Hariri. Zwei Wochen lang haben die Libanesen gegen seine Regierung der nationalen Einheit demonstriert, in Beirut Protestpartys abgehalten und Straßensperren errichtet. Ausgehend von einer Steuer auf WhatsApp-Anrufe entwickelte sich eine große Protestbewegung gegen Korruption und Misswirtschaft, gegen die Eliten, denen Hariri zu Recht zugerechnet wurde.

Die Ankündigung von Reformen konnten die Protestierenden nicht beruhigen und nun ist Hariri zurückgetreten - allzu viel Mitleid muss man mit ihm allerdings nicht haben. Er ist Milliardär, verfügt neben der libanesischen auch über die französische und saudi-arabische Staatsbürgerschaft. Und es ist gut vorstellbar, dass er sich künftig öfter in Paris aufhält - und ganz froh ist, mit der desolaten wirtschaftlichen Lage im hochverschuldeten Libanon nichts mehr zu tun zu haben.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Deutschland wirft China Massenverhaftungen und Überwachung vor: Mit 22 anderen Ländern erhebt Berlin erhebliche Anschuldigungen

Mit 22 anderen Ländern erhebt Berlin erhebliche Anschuldigungen Demokraten stellen Pläne für öffentliche Anhörungen in Ukraineaffäre vor: So wollen sie einen zentralen Vorwurf der Republikaner entkräften

So wollen sie einen zentralen Vorwurf der Republikaner entkräften US-Repräsentantenhaus verurteilt Massaker an Armeniern als Völkermord: Es ist nur ein symbolischer Schritt - aber die Reaktion aus Ankara ist trotzdem deutlich

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Mathieu von Rohr