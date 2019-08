heute beschäftigen wir uns mit den Folgen der Bluttat von Chemnitz, der verdrucksten Soli-Politik der Bundesregierung und der Bettelreise von Boris Johnson durch Europa.

Boris, der Bettler

Omer Messinger/ Getty Images

Nach seinem gestrigen Besuch im Berliner Kanzleramt wird der britische Premierminister Boris Johnson heute im Pariser Élyséepalast erwartet, wo er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Mittag essen will.

Johnson ist dieser Tage wie ein Bettler unterwegs, seine Tingelei durch die EU-Staaten wirkt genau so verzweifelt wie die Tingelei seiner Vorgängerin Theresa May ein paar Monate zuvor. Sollte Johnson wirklich glauben, die EU würde ihm jenes Entgegenkommen gewähren, dass sie May verwehrte, überschätzt er sich mal wieder maßlos. In Berlin betonte er gestern erneut, dass der sogenannte Backstop wegfallen müsse, die Regelung des Grenzverkehrs zwischen der Republik Irland, die EU-Mitglied bleibt, und Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört und mitaustreten muss. Johnson mag den britischen Bürgern versprochen haben, dass er sich bei der Ausgestaltung des Brexit, den er selbst mit Lügen herbeigeredet hatte, gegen die EU durchsetzen werde. Aber das ist für die EU noch lange kein Grund, sich von einem politischen Hütchenspieler über den Tisch ziehen lassen.

Chemnitz ein Jahr danach

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

Heute wird das Urteil im Prozess zu der tödlichen Messerattacke in Chemnitz erwartet. Der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Mannes, mutmaßlich umgebracht von zwei Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak, hatte vor einem Jahr die Stadt erschüttert und in der Folge die ganze Republik aufgewühlt. Die grausame Tat wurde von einer dunklen Allianz aus AfD, Pegida, besorgten Bürgern, Rechtsradikalen, Neonazis und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen für ihre Zwecke instrumentalisiert. Vermeintliche "Trauermärsche" durch die Innenstadt entwickelten sich zu inoffiziellen Nazi-Aufmärschen, an deren Rand der Hitler-Gruß gezeigt wurde und es zu wüsten Szenen auf den Straßen kam. Die Tage von Chemnitz zeigten, wie selbstbewusst Rechtsradikale acht Jahrzehnte nach Ende des Nazi-Terrors wieder die Herrschaft über die Straßen beanspruchen. Doch ihr martialisches Treiben mobilisierte zugleich eine noch breitere Allianz gegen Fremdenfeindlichkeit. Menschen, die sich lange in unpolitischer Biedermeierei eingerichtet hatten, bewiesen wieder Zivilcourage.

Chemnitz leidet seit jenen Tagen unter dem Ruf, eine braune Stadt zu sein. Das ist ungerecht gegenüber den vielen aufrechten und engagierten Bürger der Stadt und vieler anderer Regionen, in denen sich Neonazis breit gemacht haben.

Während der irakische Tatverdächtige bis heute auf der Flucht ist, betrifft das heute erwartete Urteil den syrischen Verdächtigen. Man kann der Stadt (und dem Land) nur wünschen, dass es klar und deutlich ausfällt.

Die verdruckste Soli-Politik

Jens Büttner/ DPA

Gestern hat das Bundeskabinett endlich die Abschaffung des Soli beschlossen, zu größeren Teilen zumindest. Von 2021 an soll der Solidaritätszuschlag, der eigentlich nur ein paar Jahre erhoben werden sollte, für immerhin 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen, für weitere sechseinhalb Prozent immerhin teilweise. Der besserverdienende Rest aber muss weiter den vollen Satz bezahlen. Im Kern wurde aus dem alten Soli nun eine neue Steuer für Gutverdiener, die aber nicht so heißen soll. Damit kein Missverständnis entsteht: Es gibt gute Gründe, Menschen, die überdurchschnittlich verdienen, mehr Steuern abzuverlangen. Man kann offensiv dafür werben und sich politische Mehrheiten organisieren. Etwas anderes ist es, wenn man eine Abgabe, die längst abgeschafft gehört, zu diesem Zwecke ummodelt, nur weil es leichter ist und weniger Widerstand verheißt. Das mag taktisch geschickt sein. Aber es ist auch ein wenig feige.

Arbeitsverleidungsgesetz

Stephanie Pilick/ DPA

Bei ihrem Gipfel am Sonntag im Kanzleramt haben die Spitzen der Großen Koalition einmal mehr zu ihrer bevorzugten Regierungsmethode gegriffen: Sie haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, diesmal zum Streitthema Grundrente. Die SPD will die Altersgelder aller Geringverdiener mit mindestens 35 Arbeitsjahren aufstocken. Die Union möchte nur jene Ruheständler bedenken, die bedürftig sind. Vielleicht sollten die Unterhändler bei ihren Beratungen auch noch einmal über die Rente ab 63 reden, die sie vor fünf Jahren eingeführt haben. Mein Kollege Michael Sauga hat sich die jüngsten Daten zur Rente mit 63 angesehen und kommt in seiner heutigen Wirtschaftskolumne bei SPIEGEL+ zu einem wenig schmeichelhaften Urteil. Das Gesetz, so schreibt er, verleide den Deutschen das Arbeiten und folge offenbar dem Wahlspruch: "Sozial ist, was Arbeit abschafft".

Gewinnerin des Tages...

Mads Claus Rasmussen/EPA-EFE/REX

... ist Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Eigentlich hatte ihr Land US-Präsident Donald Trump Anfang September zum Staatsbesuch empfangen wollen. Doch dieser sagte kurzfristig ab, weil Frederiksens Regierung keine Bereitschaft zeigt, über einen Verkauf Grönlands an die USA zu verhandeln. Frederiksen reagierte nun äußerst freundlich auf die absurde Volte Trumps. Sie sei zwar "überrascht und enttäuscht" von der Absage. Dennoch bleibe die Einladung zu einer stärkeren strategischen Zusammenarbeit mit den Amerikanern in der Arktis bestehen. Mit dieser Form von Gelassenheit zeigte sie genau die richtige Antwort auf einen Mann, dessen Gemütszustand konstant zwischen Größenwahn und beleidigter Leberwurst schwankt

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Emmanuel Macron verlangt Erklärungen von Boris Johnson : Der britische Premier reist nach Paris weiter - viel Gegenliebe darf er dort nicht erwarten.

: Der britische Premier reist nach Paris weiter - viel Gegenliebe darf er dort nicht erwarten. Trump stichelt im Grönlandstreit weiter : Von der dänischen Ministerpräsidentin fühlt er sich unfair behandelt. Sein Außenminister versucht, Ruhe zu vermitteln.

: Von der dänischen Ministerpräsidentin fühlt er sich unfair behandelt. Sein Außenminister versucht, Ruhe zu vermitteln. Dwayne "The Rock" Johnson ist bestbezahlter Schauspieler: Fast 90 Millionen Dollar kassierte er in einem Jahr. Die Top 10 sind voller "Superhelden".

Einen heiteren Donnerstag wünscht Ihnen,

Ihr Markus Feldenkirchen