heute beschäftigen wir uns mit dem Auftakt in eine weitere turbulente Brexit-Woche, mit der Vorstellung der Kandidaten für die EU-Kommission. Und mit den parteiinternen Herausforderern von US-Präsident Donald Trump.

Von der Leyen präsentiert neue EU-Kommission

REUTERS/Kacper Pempel

Die neue Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen wird heute offiziell die Liste mit den Namen der Kandidaten für die Kommissar-Posten vorlegen. Die geplanten Zuständigkeiten sollen dann am Dienstag bekannt gegeben werden. Die Namen der Kandidaten stehen im Prinzip fest. Aber wie üblich gibt es vor und hinter den Kulissen reichlich Fingerhakeln um die Frage, welches Land welches Ressort übernimmt. Denn manche Posten umweht mehr Prestige als andere. So schielt zum Beispiel Italien mit dem Kandidaten Paolo Gentiloni auf den Job des Wirtschaftskommissars. Bevor die Kommission am 1. November die Arbeit aufnehmen kann, müssen sich die Kandidaten noch in Anhörungen den Fragen der EU-Parlamentarier stellen. Dabei könnten einzelne Kandidaten durchaus durchfallen.

Wer geht jetzt noch?

Duncan McGlynn/ REUTERS

Bitte festschnallen, der Brexit-Irrsinn geht in eine neue Runde. Die Zeit bis zum Austrittstermin am 31. Oktober läuft gnadenlos ab, und der britische Premier Boris Johnson sucht immer noch nach einem Weg, irgendwie die Oberhand zu behalten. Es ist ein mehrdimensionaler Kampf - mit der Opposition, mit der EU in Brüssel und mit den Gegnern in den eigenen Reihen.

Der Rücktritt seiner Arbeitsministerin Amber Rudd am Wochenende könnte dabei für Johnson ein böses Omen sein: In London werden weitere Rücktritte in der Regierung erwartet. Rudd für ihren Teil war jedenfalls nicht mehr bereit, bei diesem riskanten Spiel mitzumachen.

Heute reist Johnson zunächst nach Irland zu Gesprächen über die Zollgrenzen nach einem möglichen Brexit. Dann will er im Parlament in London erneut versuchen, Neuwahlen im Oktober durchzusetzen. Auch diesmal dürfte er die Abstimmung nach Lage der Dinge verlieren. Wie es danach weitergeht, ob es zu einem Misstrauensvotum gegen Johnson kommt, ob er zurücktritt oder ob der Premier versuchen wird, den Brexit mit juristischen Tricks gegen den Willen der Parlamentsmehrheit zum 31. Oktober durchzusetzen - alles ist offen.

Um das Durcheinander auf der Insel perfekt zu machen, beginnt heute ganz nebenbei noch ein 48-stündiger Streik der Piloten von British Airways. Mit dem Brexit hat das ausnahmsweise nichts zu tun. Sie wollen eine bessere Bezahlung durchsetzen. 800 Flüge sollen pro Tag ausfallen, davon wären allein heute etwa 145.000 Passagiere betroffen. Da kann man den Freunden in London nur noch eines wünschen: starke Nerven.

Noch ein Herausforderer für Trump

Carolyn Kaster/ DPA

So langsam wird es richtig unübersichtlich: Zwar ist die Zahl der US-Demokraten, die bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump antreten wollen, in den letzten Wochen auf "nur noch" 20 gesunken. Doch dafür gibt es nach aktueller Zählung jetzt drei Republikaner, die den Präsidenten in der eigenen Partei herausfordern wollen. Am Wochenende kam der frühere Kongressabgeordnete Mark Sanford hinzu, der offiziell seine Kandidatur bekanntgab. Im Rennen sind bereits der Radiomoderator Joe Walsh und der Ex-Gouverneur von Massachusetts, William Weld. Sanford ist ein Traditions-Republikaner aus South Carolina, der bereits seit Tagen durch die Talkshows tingelt und dort für sich wirbt. Wirklich gefährlich werden dürfte er Trump bei den parteiinternen Vorwahlen nicht. Dazu ist der Präsident bei der eigenen Basis zu beliebt. Sanford gibt sich trotzdem optimistisch: Trumps Popularität erscheine derzeit zwar groß, sagt er. "Aber vielleicht ist sie doch schmaler und zerbrechlicher als viele Leute denken."

Trumps angebliche Unbesiegbarkeit: Breite Beine, schmale Chancen

Verlierer des Tages ...

Abir Sultan/ POOL/ AFP

... ist Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Bei einer Sitzung seines Kabinetts unterlief ihm ein kurioser Versprecher: Vor laufenden Kameras berichtete Netanjahu von seinem jüngsten Treffen mit dem britischen Premier Johnson. Versehentlich nannte Netanjahu Johnson dabei jedoch "Boris Jelzin". Der war bekanntlich nicht Brite, sondern Russe und ist seit mehr als zehn Jahren tot. In einem offiziellen Video der israelischen Regierung wurde der Versprecher des Chefs anschließend rasch korrigiert, allerdings mit einer fragwürdigen Methode: Das Band wurde so bearbeitet, dass man an der entscheidenden Stelle statt Jelzin nun den Namen Johnson hört.



Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Scharfe Kritik an Trumps Taliban-Taktik: Eigentlich hatte der US-Präsident am Wochenende mit der Gruppe verhandeln wollen - sagte dann aber ab. Nun ist die Entrüstung groß

Eigentlich hatte der US-Präsident am Wochenende mit der Gruppe verhandeln wollen - sagte dann aber ab. Nun ist die Entrüstung groß Nadal gewinnt spektakulär US-Open: Was für einen Aufholjagd von Daniil Medwedew - allerdings ohne Lohn. Es war ein Match für die Ewigkeit

Was für einen Aufholjagd von Daniil Medwedew - allerdings ohne Lohn. Es war ein Match für die Ewigkeit 200-Meter-Frachter kentert vor US-Atlantikküste: Die "Golden Ray" sollte eigentlich nach Baltimore fahre - nun liegt sie havariert vor Georgia. Vier Crew-Mitglieder werden noch vermisst

