Die Lage am Morgen Würdelose Schlammschlacht

Einer der Schwerpunkte: Die Zukunft der Energie, ein Thema, das der Krieg in der Ukraine und die versiegende Gasversorgung aus Russland ganz nach oben gespült haben. So soll in einem Energiesicherungsgesetz künftig geregelt werden, dass Energiekonzerne gestützt und notfalls auch in staatlichen Besitz gebracht werden können.

Zu den ums Überleben kämpfenden Unternehmen gehört zum Beispiel Uniper, das große Mengen Gas an mehr als hundert Stadtwerke und Industriebetriebe in Deutschland verkauft. Dafür unterhielt der Konzern allein mit Russland bis vor Kurzem Lieferverträge im Umfang von etwa 200 Terawattstunden – die nun Schnee von gestern sind.

Die Bundesregierung will mit der Regelung die drohende Katastrophe auf dem Gasmarkt abwenden. Denn im Falle einer Insolvenz von Uniper, fürchtet Wirtschaftsminister Robert Habeck, drohe das, was er als den »Lehman-Brothers-Effekt« bezeichnet: eine Kaskade von Pleiten, ähnlich, wie sie auch in der Finanzkrise mit Banken auf dem Spiel stand.

Ein anderes Vorhaben soll die Beschleunigung von Windkraft- und Solarausbau erreichen, ein weiteres Gesetz regelt den Schutz der Vögel vor Windkraftanlagen. In der vorläufigen Tagesordnung sind einige der vielen Punkte bereits auf die Zeit nach Mitternacht verschoben worden. Womöglich dämmert dann bereits der Morgen.

