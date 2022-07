Die Lage am Morgen Tritt Boris Johnson zurück?

Am 26. September 2021 konnte man den Eindruck gewinnen, die Berliner Verwaltung hätte die erste Wahl ihrer Geschichte organisiert: Stimmzettel waren falsch ausgeliefert worden, vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, manche Bürgerinnen und Bürger machten ihr Kreuz deutlich nach 18 Uhr, was eigentlich untersagt ist, manche kamen gar nicht mehr dazu, Wahllokale wurden zwischenzeitlich einfach geschlossen. Die Organisatoren der Wahl waren nicht einmal dazu in der Lage, die zahlreichen Pannen ordentlich zu dokumentieren. In den Niederschriften der Wahlausschüsse fehlten entscheidende Angaben – was die Arbeit der Experten erheblich erschwert haben dürfte.

Der Bundeswahlleiter hatte bereits im Mai sein Urteil abgegeben und gefordert, die Wahlen in Berlin teilweise zu wiederholen. Er hatte zuvor in sechs von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen Einspruch gegen die Wertung der Wahl eingelegt. Wird das Urteil der Experten ähnlich vernichtend?

Über die Folgen der Pannen für die Wahl des Abgeordnetenhauses und die Frage, ob sie wiederholt werden muss, entscheiden aber nicht die Experten, sondern das Landesverfassungsgericht: Im September gibt es eine mündliche Anhörung, mit einer Entscheidung wird Ende des Jahres gerechnet. Ob die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss, darüber entscheidet der Bundestag selbst – nach einer Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses. Ich würde darauf wetten, dass er sich gegen eine Wiederholung des Wahlaktes ausspricht. Schon aus eigenem Interesse der derzeitigen Mehrheit, die im Bundestag das Sagen hat.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Wie heißt der philippinische Präsident mit Nachnamen?

Verlierer des Tages...