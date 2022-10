Doch am späten Sonntagabend zuckte der 58-Jährige wieder zurück: Er kandidiert nicht für die Nachfolge der gescheiterten Premierministerin Liz Truss.

Was hat zu BoJo's Sinneswandel geführt? Am fehlenden Selbstbewusstsein liegt es nicht. Auch nicht an der Einsicht, dass sein Comeback-Versuch die ohnehin zerstrittenen Tories noch tiefer ins Chaos hätte stürzen können.

Nein, der gestürzte Party-Premier, der sich am Ende seiner Amtszeit in einem Netz aus Lügen, Affären, Gesetzesbrüchen und Ausflüchten verheddert hatte, ist immer noch fest davon überzeugt, dass er der beste Mann für den Job ist. Er habe nicht nur die notwendige Unterstützung für eine Kandidatur, erklärte er, er hätte auch »eine sehr gute Chance« gehabt, eine Abstimmung unter den Mitgliedern der Konservativen zu gewinnen und die Tories zu einem Wahlsieg 2024 zu führen.

»Ich glaube, ich habe viel anzubieten«, teilte Johnson mit, »aber ich fürchte, es ist einfach nicht die richtige Zeit.« Schuld sind für ihn offenbar die anderen Premier-Aspiranten, Penny Mordaunt und Rishi Sunak, mit denen er »leider« keinen Weg gefunden habe, im nationalen Interesse zusammenzukommen. Mit anderen Worten: Sunak und Mordaunt wollten nicht zugunsten Johnsons zurückziehen.

So erlebt die britische Farce also eine neuerliche Wendung, und der Rest Europas schaut staunend zu. Nach Johnsons Verzicht müssen nun die verbliebenen Kandidaten bis heute Nachmittag die nötigen 100 Unterstützer aus der konservativen Fraktion vorweisen.

Als klarer Favorit gilt jetzt Ex-Finanzminister Rishi Sunak, aber auch die Ministerin für Parlamentsfragen, Penny Mordaunt, hat ihre Ambitionen erneuert. Sie könnte nun versuchen, bisherige Johnson-Anhänger auf ihre Seite zu ziehen.

Wenn es sich der Ex-Premier nicht noch anders überlegt. In diesen Chaostagen scheint im Vereinigten Königreich nichts ausgeschlossen.

Ende der brachialen »Leberwurst«-Diplomatie?

An diesem Montag tritt der neue ukrainische Botschafter in Deutschland offiziell sein Amt an. Oleksij Makejew erhält am Nachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Beglaubigungsschreiben.