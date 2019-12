heute beschäftigen wir uns mit der Wahl in Großbritannien, mit dem Streit ums Geld beim EU-Gipfel in Brüssel, mit den amerikanischen Sanktionen gegen Nord Stream 2 - und mit der erneuten Wahl in Israel.

US-Abgeordnete stimmen für das Militär - und gegen Nord Stream 2

Republikaner und Demokraten in Washington streiten sich meist wie die Kesselflicker. Es gibt jedoch einen Punkt, bei dem traditionell Einigkeit hergestellt wird: Das ist der Haushalt für das US-Militär. So auch in diesem Jahr. Beide Seiten haben sich auf ein gigantisches Budget von 738 Milliarden Dollar geeinigt. Das Repräsentantenhaus hat dem Gesetz in der Nacht zugestimmt, der Senat dürfte rasch folgen.

In dem Haushalt eingeplant sind die Einrichtung der sogenannten Space Force, die sich um den Krieg im Weltall kümmern soll, sowie allerlei Wohltaten für die Soldaten. Natürlich werden sich beide Seiten die Einigung als Erfolg auf die Fahnen schreiben, vor allem US-Präsident Donald Trump, der das Haushaltsgesetz in den nächsten Tagen mit einer großen Show für die TV-Kameras im Weißen Haus unterzeichnen will.

Für Deutschland hat das Gesetz auch eine Nebenwirkung: Es enthält in einem Zusatzpassus die neuen amerikanischen Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2. Sie betreffen die Betreiberfirmen der Spezialschiffe, die die Röhren verlegen. Sie müssen damit rechnen, lukrative Aufträge aus den USA zu verlieren, wenn sie weiterhin für Nord Stream arbeiten. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass sie sich nun aus dem Projekt zurückziehen. Der Bau der Pipeline könnte sich dadurch verzögern, weil neue Schiffe für die Verlegung der Röhren gefunden werden müssen. Wie groß die Verzögerungen am Ende wirklich sein werden, ist unklar.

Wahl-Krimi in Großbritannien

Genug geredet, genug spekuliert, heute können die britischen Wähler Klarheit schaffen, welchen Kurs ihr Land künftig nehmen soll. Es wird ein neues Unterhaus gewählt. Mit Ergebnissen ist erst nach 23 Uhr deutscher Zeit zu rechnen. Die letzten Umfragen sehen Premierminister Boris Johnson weiterhin vorne, er kann darauf hoffen, eine klare eigene Mehrheit zu gewinnen. Er wäre dann wirklich der neue starke Mann auf der Insel. Eine deutliche Mehrheit für seine Tories würde es ihm erlauben, endlich seinen Brexit-Plan durchzusetzen, Großbritannien könnte am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union austreten.

Wie immer kann aber natürlich auch alles anders kommen. Erstaunlicherweise hat die Labour-Partei unter Führung von Jeremy Corbyn in einzelnen Erhebungen in den vergangenen Tagen leicht zugelegt, das gefürchtete "hung parliament" wäre möglich, also unklare Mehrheitsverhältnisse. Eine Regierungsbildung wäre dann für die beiden großen Parteien nur durch komplizierte Koalitionsbildungen möglich, auch das Brexit-Gewürge könnte weitergehen.

Bei Premier Johnson und seinen Beratern wächst deshalb in den letzten Stunden vor der Wahl die Nervosität. Der Premier selbst versuchte ein TV-Interview zu umgehen, als er bei der Besichtigung einer Molkerei vor dem Reporter kurzerhand in einen Kühlraum mit lauter Milchflaschen flüchtete. Einer seiner Berater ist mit einem Fluch zu hören: "Oh for fuck's sake." Die Übersetzung erspare ich Ihnen an dieser Stelle.

Vor der Wahl in Großbritannien: Siegeszug der Extremisten

EU-Zoff ums liebe Geld

Der Zufall will es, dass sich während des Wahl-Krimis in Großbritannien heute und am Freitag die Staats- und Regierungschefs der EU zum Gipfel in Brüssel treffen. Angela Merkel, Emmanuel Macron und Co. können die Ergebnisse aus London dann direkt kommentieren und beraten, was das alles für sie bedeutet.

Als eigentliche Hauptthemen des Gipfels sind der Klimaschutzplan und der künftige Haushalt der neuen EU-Kommission von Ursula von der Leyen vorgesehen. Im Grundsatz sind die meisten Länder dafür, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Allerdings fordern speziell Polen, Tschechien und Ungarn finanzielle Unterstützung aus Brüssel für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen in ihren jeweiligen Ländern.

Um das liebe Geld geht es auch beim EU-Haushalt: Mit dem Austritt der Briten aus der EU fehlt Geld in der europäischen Gemeinschaftskasse. Das muss in der mittelfristigen Finanzplanung irgendwie ausgeglichen werden. Die EU-Kommission wünscht sich, dass jedes Land 1,11 Prozent seines Bruttonationaleinkommens in den Gemeinschaftshaushalt zahlen soll, im EU-Parlament wollen sie sogar 1,3 Prozent. Bislang war eine Obergrenze von 1,0 Prozent vorgesehen. Die Staats- und Regierungschefs stellen sich auf harte Verhandlungen ein, mehrere Netto-Zahler wollen an der Grenze von 1,0 Prozent festhalten, darunter Deutschland.

"European Green Deal": Von der Leyens Mondlandung

Verlierer des Tages...

... sind Israels Premierminister Benjamin Netanyahu (rechts im Bild) und sein Rivale Benny Gantz. Beide Spitzenpolitiker haben es nicht geschafft, nach der Wahl im September eine Regierung zu bilden. In der Nacht verstrich die letzte Frist zum Schmieden einer Koalition. Nun müssen die Israelis schon wieder wählen. Die Neuwahl wird am 2. März 2020 stattfinden. Es ist die dritte Wahl innerhalb eines Jahres. Der Wahlkampf dürfte noch härter und schmutziger werden, als die letzte Auseinandersetzung. "Haltet eure Kinder von den TV-Geräten fern", kommentierte Yair Lapid von der Partei Blau-Weiß. Denn der Wahlkampf werde ein Festival von "Hass, Gewalt und Ekel".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Harvey Weinstein soll einen vorläufigen 25-Millionen-Dollar-Deal mit mehr als 30 Frauen erzielt haben: Das berichtet die "New York Times". Selber zahlen müsse er aber keinen Cent

Das berichtet die "New York Times". Selber zahlen müsse er aber keinen Cent Ex-Boeing-Manager attackiert Flugzeugbauer vor dem US-Kongress: "Ich habe eine Fabrik im Chaos erlebt", sagte der Mann. Angestellte seien übermüdet gewesen, das Management habe Warnungen ignoriert

"Ich habe eine Fabrik im Chaos erlebt", sagte der Mann. Angestellte seien übermüdet gewesen, das Management habe Warnungen ignoriert Suchschiff entdeckt zwischen Chile und der Antarktis offenbar Trümmer von verschollener Militärmaschine: Die C-130 Hercules war am Montag von den Radarschirmen verschwunden - über einem berüchtigten Seegebiet

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles