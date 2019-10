heute beschäftigen wir uns mit den zwei Gesichtern Pekings, mit dem Frauenbild von Boris Johnson, der bizarren Abschieds-Pressekonferenz von Heinz-Christian Strache - und mit der Frage, ob rotes Fleisch vielleicht doch nicht so ungesund ist.

Die zwei Gesichter Pekings

NICOLAS ASFOURI / AFP

Während die chinesische Staatsführung gestern in Peking den 70. Geburtstag der Volksrepublik feierte und dafür 80 Minuten lang überwiegend Panzer und Kampfbomber über den Platz des Himmlischen Friedens rollen ließ, zeigte die Diktatur 2000 Kilometer entfernt ihr noch abstoßenderes Gesicht.

In Honkong gingen mehr Menschen denn je auf die Straße, um gegen Pekings Versuche zu protestieren, die Stadt endgültig unter seine Kontrolle zu bringen. Die Demonstranten wurden von der Staatsgewalt massiv bedrängt. In Peking zeigte die Führung nur ihr Gewaltpotenzial, in Hongkong nutzte sie es auch. Mit aller Härte ging die Polizei gegen die Demonstranten vor. Was deren wahren Motive sind - und wie die Bewegung ihren Anfang nahm - beschreibt mein Kollege Bernhard Zand, der die Proteste vom ersten Tag an verfolgte.

Hongkong-Proteste gegen China: Es begann mit einem Mord

Boris Johnson, ein Grapscher?

Frank Augstein/ AP

Sollte jemand, der politisch auf ganzer Linie versagt hat, der sein Volk mit Lügen in den Brexit trieb und nun keine Ahnung hat, wie man diesen umsetzen könnte, sollte so jemand über etwas stolpern, das mit seinem politischen Versagen nichts zu tun hat? Es ist zumindest möglich.

Eigentlich sollte der Parteitag der Torys in Manchester der Auftakt zum irgendwann kommenden Wahlkampf sein. Nun wird er von Meldungen überschattet, die Boris Johnsons Privatleben betreffen: In den vergangenen Tagen erhoben gleich mehrere Frauen Vorwürfe, Johnson habe sie unsittlich berührt - beim Essen unter dem Tisch etwa. Eine Frau, mit der er während seiner Zeit als Londoner Bürgermeister eine Affäre gehabt haben soll, soll zudem Zuwendungen für ihre Firma erhalten haben.

Bislang schien es den Briten ziemlich egal, dass ihr Premier offenbar einen ähnlichen Umgang mit Frauen pflegt wie Donald Trump: als Verfügungsmasse. Das scheint sich nun zu ändern.

Heute wird Johnson in Manchester mit einer Rede den Tory-Parteitag beschließen. Ähnlich interessant wie das, was er über seinen Plan für den Brexit sagt, wird das sein, was er zu den Vorwürfen der Frauen sagt.

Ja, es mag unpolitisch erscheinen, wenn Johnson wegen seines Privatlebens in Bedrängnis gerät, obwohl er doch wie ein Geisterfahrer mit der Zukunft seines Landes unterwegs ist. Aber vielleicht ist das Private am Ende doch ein richtiger Katalysator des Politischen.

Panik in Downing Street: Belästigungsvorwürfe überschatten Tory-Parteitag

A bsoffene Gschicht

CHRISTIAN BRUNA/EPA-EFE/REX

Sein politisches Ende begann mit Alkohol und es endete vor Alkohol. Bei seinem Treffen mit einer vermeintlichen Oligarchin auf Ibiza redete sich Heinz-Christian Strache um Kopf und Kragen - und konsumierte dabei stolze Mengen Wodka Redbull. Als der einstige Vizekanzler Österreichs gestern vor der Presse seinen "völligen politischen Rückzug" verkündete, wählte er als Ort eine Weinbar. Strache saß vor einer randvoll mit Weinkorken gefüllten Vase und vor fünf Flaschen Wein. Eine Satire-Sendung hätte es nicht schöner arrangieren können. Die Ära Strache war in jeglicher Hinsicht "A bsoffene Gschicht" - so hatte Strache den Abend auf Ibiza selbst erklärt.

Seine Mitgliedschaft in der FPÖ wolle er "ruhend stellen" bis die Vorwürfe gegen ihn aufgeklärt seien, sagte Strache vor den Weinflaschen. Gemeint sind jüngst aufgetauchte Indizien, er könne in großem Maße Spesen-Missbrauch betrieben haben.

Seine Partei, die bei den Wahlen am Sonntag um fast neun Prozentpunkte auf 17,3 Prozent abstürzte, ist nun erleichtert. Der Hauptschuldige für das Wahlergebnis wäre damit nicht nur gefunden, sondern auch ruhig gestellt. Wie keine zweite Partei hatte die FPÖ gegen die angeblich korrupten Eliten polemisiert. Doch mit Strache hatte sie zuletzt jenen Politiker an Bord, der als Korruptester von allen galt.

Mit Strache ist die FPÖ jedoch keineswegs alle ihre Probleme los. Schließlich war es die gesamte Partei, die sich ihrem Anführer über Jahre hingegeben hatte. Und seine Spesenrechnungen muss auch irgendjemand abgezeichnet haben.

Die Weinflaschen blieben bei Straches Abschied übrigens unberührt.

Abgang von Ex-FPÖ-Chef Strache: Aufstieg und Fall eines Populisten

Schwein oder nicht Schwein

DPA

Ernährungsministerin Julia Klöckner will eine Ampelkennzeichnung für Lebensmittel einführen. Auf den Produkten sollen von Mitte nächsten Jahres an Buchstaben und Farben deutlich machen, ob es sich um ein eher gesundes oder ungesundes Produkt handelt. Das Verfahren nennt sich Nutri-Score. Die drei Farben Grün, Gelb und Rot sollen dabei durch Buchstaben ergänzt werden von A=gesund bis E=Finger weg. Unabhängige Ernährungswissenschaftler sollen die Kennzeichnung erstellen.

Im Kern ist Nutri-Score eine gute Sache. Doch leider bleibt die Kennzeichnung für die Hersteller freiwillig. Einige wollen nicht mitmachen.

Eine unfehlbare Orientierung für die Verbraucher wird es ohnehin nicht geben. Denn die Forschung ist sich bei gewissen Lebensmitteln chronisch uneinig. Ein aktuelles Beispiel: Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung von Bradley Johnston, Epidemiologe an der kanadischen Dalhousie University, glaubt herausgefunden zu haben, dass der Verzehr von rotem Fleisch und Wurstprodukten keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit habe. Wer Rind, Schwein und Salami isst, hat demnach kein nennenswert höheres Risiko, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen.

Natürlich wurde das Ergebnis von anderen Wissenschaftlern umgehend angezweifelt. Und die nächste Studie, die wieder das Gegenteil beweist, wird nicht lange auf sich warten lassen. Es bleibt kompliziert.

Gewinner des Tages...

Daniel Bockwoldt/ DPA

... ist Udo Lindenberg. Im Schloss Bellevue wird ihm heute der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Gewürdigt wird nicht etwa, dass er seinen Mitbürgern zeigte, wie man mit Alkohol und Zigarren bis ins fortgeschrittene Alter aktiv bleibt. Die Ehrung findet anlässlich des Tags der Deutschen Einheit unter dem Motto "Mut zur Zukunft: Grenzen überwinden" statt.

Lindenberg hat die Einheit bekanntlich herbeigesungen. Er steht damit auf einer Stufe mit David Hasselhoff ("Looking for Freedom") und den Scorpions ("Wind of Chance"). Es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, bis Erich Honecker Lindenbergs Charme erlag. Aber letztlich konnte er sich dessen verlockendem Angebot aus dem "Sonderzug nach Pankow" nicht entziehen:

"Ich hab'n Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker

Das schlürf' ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker"

