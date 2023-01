Den reinen Verkaufszahlen nach ist Harry tatsächlich ein Gewinner: Aus dem Stand schaffte es seine Autobiografie »Reserve« an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste, sie führt auch die Sachbuch-Charts von Media Control und Börsenblatt an. Allein am Erscheinungstag wurden über 40.000 Exemplare von »Reserve« verkauft.

Inhaltlich ist das Buch aber alles andere als erfolgreich. Es hagelt Verrisse, auch im SPIEGEL . Als Teile des Inhalts durch eine versehentlich verfrühte Veröffentlichung in Spanien bekannt wurden, galt die Empörung zuerst den buchstäblich entblößenden Stellen, in denen Harry unter anderem von seinem verfrorenen Penis berichtet. Dann war das Entsetzen über die Passagen groß, in denen er seine eigene Familie schlechtmacht. Zurzeit wird über die vielen sachlichen Fehler im Buch berichtet.

All jenen, die sich von trotzdem nicht abschrecken lassen möchten, empfehle ich das Hörbuch. Harry liest sein Werk selbst, und es ist eine angenehme Form von Snobismus, sich bei unliebsamen Arbeiten – beim Einräumen der Spülmaschine zum Beispiel – die Zeit von einem Prinzen vertreiben zu lassen.

Und es gibt durchaus Passagen, die Einblicke in verschlossene Welten geben, sich also lohnen. Harry beschreibt die Beschaffenheit der Bettwäsche in Schloss Balmoral: »Fest verspannt wie eine Marschtrommel und so fachmännisch geglättet, dass man problemlos die im Laufe des Jahrhunderts geflickten Löcher und Risse erkennen konnte.« Oder die Sprache in Eton, der elitärsten Schule der Welt, wo Kurse »Divs« heißen für »Divisionen«, Lehrer »Beaks« und Zigaretten »Tabbage«. Oder wie es ist, einen Apache-Hubschrauber zu fliegen.

Hätte Harry sich auf solche Beschreibungen konzentriert, die Lästereien weggelassen und ansonsten geschildert, wie unerträglich ein Leben unter medialer Dauer-Beobachtung ist – es hätte ein respektables Werk werden können, das zugleich seinen Zweck erfüllt: Man hätte verstanden, warum Harry ein neues Leben anfangen wollte.