Die Lage am Morgen Warum Scholz nicht nur auf Männer setzen kann

Wie ist, erstens, Lambrechts Begründung für ihren Rückzug aus dem Amt zu bewerten? In ihrem offiziellen Schreiben hat sie die Medien verantwortlich gemacht. Für diese Argumentation ist sie in vielen eben dieser Medien sofort kritisiert worden – berechtigterweise, denn Lambrecht klang, als habe sie keine Fehler gemacht. Es wäre Lambrecht zu wünschen gewesen, dass sie zu mehr Selbstkritik in der Lage gewesen wäre. Doch auch die Medien vertun sich nichts, wenn sie auf sich selbst schauen. Lambrechts Kritik einfach nur abzutun, bedeutete, es nicht anders zu machen als Lambrecht selbst. Hier also gibt es noch Gesprächsbedarf.

Was ließe sich, zweitens, aus der Art des Rückzugs für die Zukunft lernen? Lambrecht hat mit ihrer Schuldzuweisung wohl typisch reagiert. Der heutige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir musste im Jahr 2002 sein Amt als innenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion niederlegen, weil er dienstlich angesammelte Flugmeilen privat genutzt hatte. Vor einigen Monaten erzählte er in einem SPIEGEL-Gespräch , wie er sich damals fühlte: »Über solche Fehler ärgert man sich selbst am meisten«, sagte er: »In der ersten Phase hat man irgendwie Selbstmitleid. Und dann folgt die nächste Phase, in der man alle anderen verantwortlich machen will, Verschwörungen sieht und die eigene Verantwortung nicht wahrhaben will. Schließlich kommt es darauf an, einen ehrlichen Weg zu finden: Es braucht die Erkenntnis, dass man es am Ende selbst verbockt hat, und gleichzeitig ein rationales Verhältnis zu den Umständen. Bei diesem Erkenntnisweg geht man durch viele tiefe Täler.«

Wer in Zukunft über einen Rückzug nachdenkt, könnte, folgt man Özdemir, die tiefen Täler vermeiden: Wenn er oder sie versuchte, sich von vornherein untypisch zu verhalten.

Wie ist, drittens, zu bewerten, dass Kanzler Olaf Scholz bei der Neubesetzung des Postens das Prinzip der Geschlechterparität im Kabinett aufgehoben hat? Unmittelbar vor der Berufung von Pistorius hatten SPD-Frauen darauf gepocht, Scholz möge das Prinzip beibehalten. Tina Hassel wiederum, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, hatte am Abend davor kommentiert, die Person, die Scholz nun präsentiere, dürfe nicht den Eindruck erwecken, »aufgrund von Quote oder Proporz in diesen Zeiten in dieses wichtige Ministerium zu kommen«.

Meine eigene Haltung liegt genau dazwischen. Ich finde es richtig, Fragen der Parität sehr ernst zu nehmen, sich im Fall der Fälle aber Flexibilität zu leisten.

Es ist ja auch nicht so, dass der Kanzler durch die Berufung eines Mannes nun gar nicht mehr an frühere Worte gebunden wäre. Bei der Regierungsbildung vor gut einem Jahr hatte er gesagt, er werde Parität im Kabinett einhalten. Sollte er ab jetzt nur noch Männer berufen, wären seine Worte (und Taten) von damals diskreditiert. Daran dürfte er selbst kein Interesse haben.

Auch in diesem Fall wird also die Zukunft Aufschluss über die Vergangenheit geben.

»Missverständlich formuliert«

Das Dorf Lützerath im rheinischen Revier ist geräumt, bald wird es ganz verschwunden sein. Aber auch hier wirkt die Vergangenheit fort. Die Bilder vom Wochenende, als Polizisten und etliche Demonstrierende aufeinander losgingen, werden bleiben. Die Proteste gegen die Räumung und den geplanten Kohleabbau gehen sowieso weiter. Und was am Wochenende bei der Demonstration genau passiert ist, ist auch längst noch nicht geklärt.