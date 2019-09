nach den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg glauben die anderen Parteien nun zu wissen, was in der Auseinandersetzung mit der Partei geholfen hätte.

Bedauerlicherweise trafen diese Geistesblitze mit leichter Verspätung ein. Und leider sind sie so widersprüchlich, dass sich keine Strategie daraus ergeben will. Hier nur ein knappes Best-of jener Forderungen, die am Tag nach den Wahlen im Osten die Runde machten:

Mehr Aufmerksamkeit für den Osten. Mehr Geld für den Osten. Generell: mehr Polizisten. Mehr Abschiebungen. Und logisch: weniger "Klima-Hysterie". Mehr Deutschlandfahnen. Den Dialog mit der AfD suchen, weil sinnvoll. Weniger Deutschlandfahnen. Den Dialog mit der AfD ein für alle Mal beenden, weil zwecklos. Netter zum Diesel sein. Böser zum Wolf. Und so weiter. Und dann war da noch SPD-Hoffnungsträger Ralf Stegner, der sagte, man hätte die AfD um ein paar Prozentpunkte nach unten drücken können, wenn die Grundrente bereits eingeführt gewesen wäre.

Das ist alles sehr lieb gemeint. Ich glaube aber: Die einzige effektive und nachhaltige Maßnahme wären massive Investitionen in Bildung. Wenn große Teile der Gesellschaft acht Jahrzehnte nach Hitlers Aufstieg eine Partei wählen, zu deren Führung Rassisten und Rechtsextreme gehören, dann muss in Sachen Bildung irgendwas verdammt schief gelaufen sein.

Eines weiß man jedenfalls nach den jüngsten Erfolgen der AfD: Wer weit rechts steht, wer mit dem Rechtsextremismus verstrickt ist, der kann damit ein Viertel der Stimmen gewinnen.

Die Folgen dieser Katastrophe hat ein Team von SPIEGEL-Redakteuren für einen großen Report recherchiert. Hier können Sie ihn nachlesen.

Der Umfragen-Irrsinn

FELIPE TRUEBA/ EPA-EFE/ REX

Was bei all den Berichten über den Erfolg der AfD fast übersehen wurde: Der Umfragen-gesteuerte Politikdiskurs in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen erneut als Witz erwiesen. Immer neue Umfragen von immer neuen Instituten gaukelten Politikern, Journalisten und in der Folge auch Wählern ein vermeintlich präzises Wissen über den Ausgang der Wahlen in Brandenburg und Sachsen vor. Auf dieser Grundlage wurde dann debattiert, kommentiert und Abgesänge auf alles Mögliche geschrieben.

Blöd ist nur, dass sich viele dieser Umfragen als Kokolores erwiesen. Bei Forsa zum Beispiel lag die SPD in Brandenburg noch vor wenigen Wochen bei 17 Prozent. Am Sonntag holte sie dann knapp zehn Prozentpunkte mehr. Die Prognosen für die sächsische CDU lagen ähnlich schief.

Für uns Journalisten könnte dies ein Anlass sein, nicht länger Umfragen als Grundlage für Analysen, Kommentare oder Meldungen heranzuziehen, sondern eigene Beobachtungen und Gedanken. Ich werde mir Mühe geben.

Die AfD hat die Regierungsparteien in Sachsen und Brandenburg vielerorts zurückgedrängt. Wo das der Fall ist und wo CDU und SPD noch dominieren - der Überblick in Karten.

Schäfer-Gümbel unter Druck?

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Nach erneuten Verlusten für die SPD wächst nun der interne Druck auf Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel. Kleiner Scherz. Bei der SPD wächst derzeit gar nichts, nicht mal der Druck. Die Partei hat bekanntlich vorgebeugt und rechtzeitig ein Vakuum an der Spitze geschaffen. So steht in diesen Tagen ausnahmsweise mal kein Parteivorsitzender zur Verfügung, dessen Rücktritt die Genossen fordern könnten. Das ist derart genial, dass es sich als Model für künftige Wahlen geradezu aufdrängt.

Nichtsdestotrotz will die Partei es noch einmal mit einer amtlichen Parteiführung versuchen. Acht Kandidaten-Duos und ein Einzelkämpfer wurden gestern offiziell zum Wettbewerb zugelassen. Morgen Abend beginnt in Saarbrücken die Herbst-Tournee mit insgesamt 23 Gigs in sozialdemokratische Herzkammern wie Kamen, Troisdorf, Ettlingen oder Bernburg an der Saale.

Irgendwann im Dezember könnte dann tatsächlich ein neues Führungsduo gefunden sein. Zu diesem Zeitpunkt wird Vakuumsparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel längst ein anderes Amt innehaben. Am 1. Oktober will er seinen Dienst als Arbeitsdirektor bei der staatlichen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit antreten. Dieser Job ist immerhin krisensicher. Und die Bezahlung könnte auch besser sein.

Acht Frauen und neun Männer kandidieren für den SPD-Vorsitz. Das sind sie - und so stehen ihre Chancen.

Comeback der alten FDP

DPA

Von all den Verlierern des Wahlsonntags ist das Schicksal der FDP vielleicht das trostloseste. Fast zwei Jahre liegt die vergangene Bundestagswahl nun zurück. Damals wurde Christian Lindner zu Recht dafür gefeiert, die Liberalen quasi aus dem Nichts zurück in den Bundestag geführt zu haben. Mit stolzen 10,7 Prozent! Die FDP umwehte eine Start-up-Aura, eine Alles-ist-möglich-Stimmung. Die ist, das muss man nüchtern festhalten, gründlich verflogen.

Insofern waren die Wahlen im Osten eine Zäsur, oder besser: ein Comeback. Zurück ist die alte FDP, deren Hauptbeschäftigung viele Jahre lang der Nahkampf mit der Fünf-Prozent-Hürde war. In Brandenburg und Sachsen haben sie ihn nun verloren. Aber vielleicht fällt der chronisch cleveren Werbeagentur der Partei ja noch ein Slogan ein, der die jüngsten Pleiten erfolgreich umdeutet. "Lieber nicht im Landtag, als zu fünft im Landtag." Sowas in der Art.

Cool - nach außen: FDP-Politiker Wolfgang Kubicki schreibt in seinen Memoiren über die Rastlosigkeit des politischen Betriebs, die Freundschaft zu Jürgen Möllemann und die Frauen in seinem Leben.

Gewinner des Tages...

DER SPIEGEL

... sind Andreas Allzeit, Henrike Berg, Julia Parker und Nina Ulrich vom Soundlab-Team des SPIEGEL. Nach langer Tüftelei geht ihr Projekt heute online: eine neue digitale Bühne, die Musikern die Chance bietet, mit ihren Songs bekannt zu werden - quasi über Nacht und jenseits der großen Streaming-Portale. Soundlab ist von unserer Experten-Jury kuratiert und handverlesen. Im Zwei-Wochen-Rhythmus treten acht Clips in vier Genres gegeneinander an. Und Sie können entscheiden, welcher Song das Zeug zum Hit hat. Schauen Sie doch mal rein unter www.your-soundlab.de

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Neuwahlen in Großbritannien? Medienberichten zufolge droht Premierminister Boris Johnson für Mitte Oktober mit diesem Schritt - sollte sich das Parlament gegen seine Brexit-Pläne stellen.

Medienberichten zufolge droht Premierminister Boris Johnson für Mitte Oktober mit diesem Schritt - sollte sich das Parlament gegen seine Brexit-Pläne stellen. "Die Verwüstung ist beispiellos ": Hurrikan "Dorian" wütet weiter über den Bahamas, mehrere Menschen kamen bereits um Leben - und Entwarnung ist noch nicht in Sicht.

": Hurrikan "Dorian" wütet weiter über den Bahamas, mehrere Menschen kamen bereits um Leben - und Entwarnung ist noch nicht in Sicht. Verheerender Brand auf einem Ausflugsboot: Vor der Küste Kaliforniens sind mindestens acht Menschen gestorben. 26 Personen werden noch vermisst.

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Einen heiteren Dienstag wünsche ich Ihnen!

Ihr Markus Feldenkirchen