Die Lage am Morgen Wie die Gültigkeit von Wahlen angeknackst wird

Daran scheint man sich zu erinnern. Der SPD-Bundesvorstand, der heute seine zweitägige Klausur beendet, will nach Informationen meines Kollegen Christian Teevs eine Kommission zur Steuerpolitik einsetzen. Bis zum Jahresende soll sie nach einem Konzept einer »soliden und vor allem gerechten Finanzierung« der Staatsaufgaben suchen. Überfällig.

Grüner Anti-Grünen Protest

Die Grünen beginnen heute in Berlin mit einer Klausur ihres Parteivorstands. Sie sind derzeit in einer ähnlichen Position, wie die, in der die SPD nach 2002 war: Sie vergraulen einen Teil ihrer potenziellen Wählerschaft. Bei der SPD lag das an der Agenda 2010, die von vielen als ungerecht empfunden wurde. Bei den Grünen liegt es daran, dass sie wegen ihrer Koalitionspartner und dem Krieg in der Ukraine keine konsequente Klimapolitik betreiben können.

Zum Symbol dafür wird das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Von Dienstag an kann es geräumt werden. Es soll, mit Einverständnis der Grünen-Führung, dem Braunkohletagebau weichen. Seit Tagen sind viele Menschen nach dorthin unterwegs, um das Dorf zu retten. Steine sind bereits geflogen.