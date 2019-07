gerade haben die EU-Staaten ihre Sanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate verlängert. Damit gehen die Strafmaßnahmen in Folge der russischen Krim-Annexion und des Krieges in der Ost-Ukraine nun ins sechste Jahr.

Insbesondere im Osten Deutschlands regt sich dagegen politischer Widerstand - und das liegt auch an den nahenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Meine Kollegen haben das hier aufgeschrieben.

Vorne dabei: Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der um seine Wiederwahl kämpfen muss und ein Ende der Wirtschaftssanktionen fordert. Die Putin-Aficionados von der AfD sind ihm Umfragen zufolge dicht auf den Fersen.

Kürzlich erst traf Kretschmer Putin persönlich zum Gespräch, am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Eine Win-win-Situation: Kretschmer hilft das Foto des Treffens im Wahlkampf, Putin hat mal wieder einen deutschen Ministerpräsidenten an seiner Seite - und dann noch aus der Partei der Kanzlerin, die stoisch den Sanktionskurs verfolgt.

Kretschmer steht nicht allein gegen die Bundesregierung mit seiner Forderung. Die vier anderen Ost-Regierungschefs sehen das genauso, egal ob Linkspartei, SPD oder CDU.

Sanktionen bringen keinen kurzfristigen Effekt

Läuft also prima für Wladimir Putin, der ja seit Jahren versucht, einzelne EU-Staaten aus der Sanktionsfront herauszulocken, etwa Italien. Nun also die Ost-Ministerpräsidenten.

Braucht es denn die Sanktionen gegen Russland tatsächlich noch? Ist der Schaden, den die (ost)deutsche Wirtschaft dafür in Kauf nehmen muss, auf Dauer nicht zu hoch?

Nun, derjenige, der Sanktionen erlässt, muss erstens akzeptieren, dass das auch negative Effekte auf die eigene Wirtschaft haben wird; und zweitens braucht es einen langen Atem. All das war bereits im Jahr 2014 allen Beteiligten klar.

Sanktionen zeitigen keine Kurzfristeffekte. Russland hat die Kämpfe in der Ost-Ukraine bislang nicht gestoppt. Warum also sollte die EU die Sanktionen stoppen? Weil die sächsische Exportwirtschaft Aufträge aus Moskau braucht? Mit diesem Argument hätte man die Sanktionen gar nicht erst erlassen dürfen.

Wladimir Putin unterminiert die Friedensordnung Nachkriegseuropas. Und so lange er das tut, müssen die Europäer ihre Sanktionen aufrechterhalten.

Vom Stamme Nimm

Ralf Hirschberger/ZB/DPA

Die zweite deutsche Republik muss sich weiterhin mit den Hohenzollern streiten, vertreten durch Clan-Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem Ururenkel des letzten deutschen Kaisers. Also jenes Mannes, der maßgeblichen Anteil hatte am Ersten Weltkrieg und damit millionenfaches Leid über die Menschen brachte.

Es geht bei der Auseinandersetzung um zahlreiche Kunstwerke sowie eine Entschädigung über 1,2 Millionen Euro. Entscheidend wird sein, ob die Hohenzollern mitschuldig waren am Aufstieg Adolf Hitlers. Denn für Nazihelfer gibt's kein republikanisches Steuergeld. Das muss geklärt werden. Lesen Sie hier bei meinem Kollegen Klaus Wiegrefe die neuesten Entwicklungen.

Sollte am Ende die Ex-Herrscherfamilie tatsächlich entschädigt werden müssen für Enteignungen in der direkten Nachkriegszeit, dann wäre das ein Treppenwitz der Geschichte. Es ist ja nicht so, als hätte der Hohenzollern-Clan in den Jahrhunderten zuvor seinen Reichtum durch ehrliche Arbeit angehäuft. Um es freundlich zu formulieren.

Übrigens wurde Wilhelm II. nach seiner Abdankung und Übersiedelung ins niederländische Exil bereits sehr höflich behandelt von der ersten deutschen Republik. Der Ex-Monarch durfte 1919 und 1920 so viele Kunstwerke, Möbel, Porzellan und so weiter über die Grenze schaffen, dass diese Gegenstände 58 Eisenbahnwaggons füllten.

Eisenmann gegen Kretschmann?

DPA/ Marijan Murat

In der Südwest-CDU bereiten sie sich auf einen neuen Versuch vor, das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zurückzuerobern. Die Konservativen, die bis 2011 ein Dauer-Abo auf den Posten hatten, wollen heute in Heilbronn Kultusministerin Susanne Eisenmann zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Jahr 2021 küren.

Das liegt natürlich noch weit in der Zukunft, und Eisenmann versicherte der grün-schwarzen Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann via SWR nochmal ihre Unterstützung: Sie könne "keinerlei Zerfallserscheinungen erkennen". Eisenmann gehört zum liberalen CDU-Flügel.

Grünen-MP Kretschmann will im Laufe dieses Sommers entscheiden, ob er 2021 noch einmal antritt. Es wäre sein drittes Mal.

Gewinnerin des Tages...

... ist die Bahn. Bundesregierung und Deutsche Bahn planen erheblich mehr Geld für den Erhalt des Schienennetzes ein als bisher. Insgesamt rund 86 Milliarden Euro sind für zehn Jahre ab 2020 vorgesehen. Da viele Gleise, Weichen und Brücken des 33.000-Kilometer-Netzes marode sind, ist das dringend nötig. Kritik kommt unter anderem vom Bahnbeauftragten der SPD-Fraktion, Martin Burkert: 86 Milliarden seien eine "überragende Summe", aber es brauche mehr. Zur Erinnerung: Die SPD ist noch Teil der Bundesregierung.

