Die Lage am Morgen

Und um zu wissen, dass die Grünen derzeit ein bis fünfzehn Probleme haben, brauche ich keine Bürgerschaftswahl in Bremen. Außerdem traue ich den Bremerinnen und Bremern in jedem Fall zu, dass sie zwischen Lokal- und Bundespolitik differenzieren können. Alles andere wäre ja ein leicht überheblicher Blick aus der Hauptstadt herab.

Bundespolitisch ist die Bürgerschaftswahl in Bremen für meinen Geschmack in etwa so bedeutend wie die Bürgermeisterwahl in Detmold. Ich weiß schon, Bremen hat Stimmrecht im Bundesrat, was der Bürgermeister von Detmold bislang nicht hat. Für die allgemeine politische Stimmung im Lande halte ich die beiden Städte für ähnlich aussagekräftig und relevant.

Ende der Erdokratie?

In der Türkei gibt es einen Wahl-Krimi. Bis zum Redaktionsschluss dieser Lage war nicht klar, wer die Präsidentschaftswahl in der Türkei gewinnen wird. Offenbar liegt der seit zwei Jahrzehnten regierenden Recep Tayyip Erdoğan vorne, verfügt aber nicht über die notwendige 50-Prozent-Mehrheit. Und da reden wir noch gar nicht über die vielen Manipulationsvorwürfe.

Wahrscheinlich wird über den neuen türkischen Präsidenten in zwei Wochen in einer Stichwahl entschieden. Erdoğan deutete in der Nacht an, dies akzeptieren zu wollen – auch wenn er sich bei der aktuellen Wahl »mit Abstand vorne« wähnt.