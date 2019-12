heute beschäftigen wir uns mit den Unterhauswahlen in Großbritannien, mit dem Klimagipfel in Madrid - und mit dem möglichen ersten Handelsdeal zwischen den USA und China.

Trumps China-Deal könnte doch noch klappen

Loren Elliott / Reuters

Kommt es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer ersten handfesten Einigung? US-Präsident Donald Trump soll nach Medienberichten nun tatsächlich bereit sein, einem so genannten Phase-Eins-Abkommen mit China seinen Segen zu geben. Dieses Abkommen haben die Unterhändler beider Seiten in den vergangenen Wochen ausgehandelt. Es soll die Themen Schutz geistigen Eigentums, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und Agrarprodukte beinhalten. Weitere Streitfragen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würden dann im kommenden Jahr behandelt.

An den Aktienmärkten verstärkte die Nachricht von der möglichen Teileinigung die ohnehin positive Stimmung. Falls Trump es sich nicht doch in letzter Minute wieder anders überlegt, könnte er das Abkommen schon heute offiziell vorstellen. China soll sich unter anderem bereit erklärt haben, mehr amerikanische Agrarprodukte zu kaufen. Außerdem soll das geistige Eigentum von US-Firmen in China besser geschützt werden. Trump will dafür im Gegenzug einige Strafzölle auf chinesische Produkte zurücknehmen, auch sollen geplante neue Zölle vorerst wohl nicht in Kraft treten.

Baldige Einigung möglich: Trump kündigt Deal mit China an

Ein Triumph für Boris Johnson

Vickie Flores/ EPA-EFE/ REX

Er hat es wirklich geschafft: Nach Lage der Dinge wird Boris Johnson die Unterhauswahl in Großbritannien klar gewinnen. Der Premier und seine Konservativen kommen Prognosen zufolge auf etwa 368 Sitze im Parlament, die oppositionelle Labour-Partei fährt ein historisch schlechtes Ergebnis ein, sie erreicht lediglich 191 Sitze. Das ist ein wahrer Triumph für Johnson - und eine schmachvolle Niederlage für seinen Herausforderer Jeremy Corbyn, der als Parteichef kaum noch zu halten sein dürfte. Er hat das schlechteste Ergebnis für seine Partei seit 1935 eingefahren und wird wohl entsprechend reagieren.

Erste Analyse: Viele Briten sind das ewige Gewürge um den Brexit offenbar leid. Mit der Wahl von Johnson haben sie sich für Klarheit entschieden. Der Premier hat nun eine eindeutige Mehrheit im Unterhaus, mit der er den EU-Austritt zum 31. Januar 2020 durchsetzen kann.

Johnson hatte im Wahlkampf einen weiteren Vorteil: Obwohl er politisch ein ziemlicher Chaot ist und schon als Außenminister eine Fehlbesetzung war, fanden viele Wähler Jeremy Corbyn als Typ wohl noch schlimmer. Auch dessen alt-linken Botschaften von Re-Privatisierung und Umverteilung nach dem Gießkannenprinzip kamen bei vielen Wählern offenkundig nicht allzu gut an. So mancher Partei jenseits der britischen Inseln dürfte das eine Warnung sein. Ja, liebe SPD, Du bist gemeint.

Zahlen aus Großbritannien: Erdrutschsieg für Johnsons Tories

Viel heiße Luft beim Klima-Gipfel

IFEMA/ DPA

In Madrid geht heute der Weltklimagipfel der Vereinten Nationen zu Ende. Besser gesagt, so ist es geplant. Es kann gut sein, dass sich das Mammuttreffen noch bis ins Wochenende hinzieht, es dauert bei diesen Konferenzen manchmal ein wenig länger, bis sich alle auf irgendeinen Minimalkompromiss zum Klimaschutz geeinigt haben, an den sich dann doch wieder viele Staaten nicht halten.

Es ist leider so: Bei diesen Treffen mit vielen Tausend Teilnehmern wird reichlich heiße Luft (und CO2) erzeugt. Heerscharen von Ministern reisen an, Beamte, Berater, Pressesprecher, Uno-Funktionäre und so weiter. Es wird mehr geredet als entschieden. In den vergangenen 25 Jahren hat sich eine regelrechte globale Klimaschutz-Szene entwickelt, für deren Mitglieder diese Treffen auch so etwas wie ein fröhliches Meet-und-Greet sind, bei dem ordentlich Spesen verbraten werden.

Das bedeutet nicht, dass solche Gipfel überflüssig sind. Multilaterales Handeln bleibt wichtig, entscheidend ist am Ende aber doch vor allem, was jedes Land dann wirklich konkret unternimmt. Deshalb: Geht es bei den Klima-Gipfeln nicht auch endlich mal eine Nummer kleiner?

Klima-Gipfel in Madrid: Geheimdiplomatie hinter blauen Stellwänden

Verlierer des Tages...

Michael Kappeler/ DPA

... ist Außenminister Heiko Maas. Seit der Entscheidung des US-Repräsentantenhauses für Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 poltert der deutsche Chef-Diplomat laut und schlagzeilenträchtig gegen die Amerikaner. "Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA", sagte er. Auch rief er den US-Senat dazu auf, den Sanktionen nicht zuzustimmen. Das Problem des Ministers: Wenn die Nord-Stream-Sanktionen nun in Kraft treten, ist das auch eine schwere Niederlage für ihn persönlich und für seine Diplomaten. Denn dem Auswärtigen Amt ist es dann trotz massiver Lobby-Bemühungen in Washington nicht gelungen, die Sache abzubiegen. Das sagt Maas natürlich lieber nicht so laut.

