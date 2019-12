heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Eltern und Kinder in der Familie ihre Differenzen beim Thema Klima ausfechten, warum der Brexit dem Vereinigten Königreich existenzielle Probleme bereiten könnte und warum es so schwer ist, die Rechte der Kinder zu stärken.

Das Klima und die Familie

Das politische Berlin hat sich gestern in die Feiertage verabschiedet, Bundestag und Bundesrat haben ihre letzten Sitzungen absolviert. So wurde am Vormittag auch das Klimaschutzpaket gebilligt, es war eine der vielleicht wichtigsten Entscheidungen des Jahres. Sie war nicht nur deshalb wichtig, weil das Klimapaket die Grundlage dafür schaffen soll, dass Deutschland seinen CO2-Ausstoß reduziert und seine selbstgesteckten Klimaziele erreicht. Sie war auch deshalb bedeutend, weil man an ihr nachvollziehen kann, wie der Prozess einer politischen Kompromissfindung abläuft.

Mit dem nun verhandelten CO2-Preis sind alle beteiligten Parteien unzufrieden, weil er von ihren ursprünglichen Vorstellungen abweicht. Zugleich sind sie zufrieden, weil sie merken, dass auch die anderen unzufrieden sind. Das nennt man Kompromiss.

Unter den Jungen wird es allerdings Viele geben, die mit diesem Ergebnis nicht einverstanden sind. Sie halten den Älteren, die maßgeblich diesen Kompromiss gefunden haben, vor, nicht genug zu tun, um die Welt zu retten. Sie nehmen das in ihren Augen halbherzige Klimaschutzpaket deshalb auch als persönlichen Angriff wahr.

Dieser Konflikt wird auch innerhalb von Familien ausgetragen, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Jung und Alt.

Meine Kollegin Susanne Beyer, Mutter zweier Töchter, beschreibt im SPIEGEL, wie die Klimadebatte ihr Familienleben beeinflusst und wie schwierig es ist, umweltbewusster zu leben. "Meine Tochter hörte sich das an", beschreibt Beyer eine Situation, als sie sich wieder einmal bemüßigt fühlte, sich und ihr Verhalten gegenüber ihren Töchtern zu rechtfertigen. "Sie sagte: Die Welt geht trotzdem unter, wenn wir so weitermachen."

"Fridays for future", meine veganen Töchter und ich: Wie konnten wir nur?

Over and out

Gestern stimmte das britische Unterhaus wie erwartet für die Ratifizierung des Brexit-Abkommens mit der Europäischen Union. Damit wird Großbritannien die EU sehr wahrscheinlich zum 31. Januar verlassen. In einer Übergangszeit bis Ende 2020 soll dann ein Handelsabkommen mit der EU geschlossen werden. Ein Jahr, um den Brexit geregelt zu vollziehen?

In höchster politischer Führung der EU hält man dieses Vorhaben für waghalsig und eigentlich unmöglich, doch eine Verlängerung der Frist wird in dem ratifizierten Abkommen ausgeschlossen. Es wird also nochmals ein sehr intensives Jahr 2020 in Sachen Brexit, wir sind ja nach diesem Jahr geübt darin.

Was aber bedeutet der Auszug der Briten für Deutschland? Und was für das Vereinigte Königreich? Auf beide Fragen finden Sie im neuen SPIEGEL Antworten.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier versucht dem nahenden Ende der britischen EU-Mitgliedschaft etwas Positives abzugewinnen. Die Abkühlung der Konjunktur in Deutschland sei auch auf die Verunsicherung der Unternehmen wegen eines möglichen No-Deal-Brexits zurückzuführen, sagte Altmaier im Interview. "Der scheint nun sehr viel unwahrscheinlicher geworden zu sein."

Kinder an die Macht - oder erst mal ins Grundgesetz

Spricht man mit Mitarbeitern von Jugendämtern, kommen schnell Fälle zur Sprache, in denen sie sich ohnmächtig fühlen. Sie haben zum Beispiel ein Kind aus einer Familie herausgenommen, weil das Wohl des Kindes akut gefährdet war. Sie organisieren ein Netzwerk, um das Kind zu betreuen. Dann klagen die Eltern gegen die Wegnahme. In sehr viele Fällen bekommen sie Recht. Die Richter respektieren das sogenannte Elternrecht, das in Artikel 6 im Grundgesetz verankert ist. Für die Jugendämter eine fatale Situation, weil sie sich damit ohnmächtig fühlen, dem Kind zu helfen.

Um das Kindeswohl zu stärken, hatte die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, die Kinderrechte ebenfalls im Grundgesetz zu verankern. Nun hat Justizministerin Christine Lambrecht einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, der nach Auffassung von Kinderschützern auf ganzer Linie versagt. Er sei so zaghaft formuliert, dass sich im Machtverhältnis zwischen Eltern, Kind und Staat nichts verändere. Wir nennen Lambrechts Vorhaben im SPIEGEL deshalb eine "Zwergenreform".

Streit ums Grundgesetz: Brauchen Kinder mehr Schutz vor ihren Eltern?

Verlierer des Tages...

... ist jener Mitarbeiter im Verteidigungsministerium, der offenbar im August die Daten auf dem Handy der einstigen Verteidigungsministerin und heutigen EU-Kommissionpräsidentin, Ursula von der Leyen, gelöscht hat. Er könnte mit dafür verantwortlich sein, dass SMS-Kommunikation, die für die Aufklärung im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre relevant wäre, für immer vernichtet wurde. Er könnte außerdem gegen den Grundsatz verstoßen haben, dass Ministerien amtliche Informationen aufbewahren müssen. Er wird sich vermutlich darauf berufen, einen Routineauftrag ausgeführt zu haben. Die Handy-Affäre jedenfalls ist noch längst nicht aufgeklärt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

USA verhängen Sanktionen wegen Nord Stream 2: Bis zuletzt wollte Deutschland die Strafmaßnahmen verhindern. Ohne Erfolg: US-Präsident Donald Trump hat den neuen Verteidigungshaushalt unterschrieben - damit sind die Sanktionen offiziell in Kraft

Bis zuletzt wollte Deutschland die Strafmaßnahmen verhindern. Ohne Erfolg: US-Präsident Donald Trump hat den neuen Verteidigungshaushalt unterschrieben - damit sind die Sanktionen offiziell in Kraft Venedigs Hoteliers beklagen dramatischen Rückgang bei Buchungen : Nach dem verheerenden Hochwasser seien in den vergangenen 30 Tagen 45 Prozent der Buchungen storniert worden, sagt der Hotelier-Verband der Stadt. Grund seien unter anderem Missverständnisse - Touristen aus den USA fürchteten um ihre Kinder

: Nach dem verheerenden Hochwasser seien in den vergangenen 30 Tagen 45 Prozent der Buchungen storniert worden, sagt der Hotelier-Verband der Stadt. Grund seien unter anderem Missverständnisse - Touristen aus den USA fürchteten um ihre Kinder Bei der Darts-WM sind erstmals zwei Deutsche in Runde drei: WM-Debütant Nico Kurz ist gegen die Nummer 15 der Weltrangliste die zweite Überraschung in Folge gelungen. Und Deutschlands Nummer eins Max Hopp gewann gegen Clemens-Bezwinger Van de Pas trotz bescheidener Leistung

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren vierten Advent!

Herzlich

Ihr Martin Knobbe