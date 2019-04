die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich in der Nacht mit der britischen Premierministerin Theresa May auf ein neues Brexit-Datum geeinigt. Nun soll es der 31. Oktober sein, also Halloween, wie einige Beobachter gleich süffisant anmerkten. Das passt natürlich zu diesem Schrecken ohne Ende - und man ahnt es fast, am 31. Oktober wird die Sache womöglich auch noch nicht ausgestanden sein.

Immerhin hat Theresa May nun ein wenig Zeit gewonnen, um in ihrem Parlament eine Mehrheit für einen Brexit-Vertrag mit der EU zu organisieren. Falls sie vor dem 31. Oktober Erfolg hat, könnten die Briten sogar früher austreten. Die EU wiederum darf bei dem Chaos auf der Insel weiter zugucken, aber wenigstens ist die Gefahr eines ungeregelten Austritts vorerst gebannt. Der 31. Oktober ist übrigens ein klassischer EU-Kompromiss: Einige Mitgliedsländer hätten sich eine Verschiebung bis zum nächsten Jahr vorstellen können, Frankreich drängte auf eine frühe Entscheidung, also traf man sich in der Mitte. Hier erklären unsere Brüssel-Korrespondenten Peter Müller und Markus Becker, wie die Einigung in der Nacht zustande kam.

USA wollen angeblich bald Nahost-Friedensplan vorstellen

AFP Mike Pompeo

Der knappe Sieg von Premierminister Benjamin Netanjahu bei den Parlamentswahlen in Israel könnte Bewegung in den Nahost-Friedensprozess bringen. Die Frage ist allerdings, ob sich die Dinge zum Guten entwickeln werden. US-Präsident Donald Trump hatte bekanntlich seinen Schwiegersohn Jared Kushner mit der Ausarbeitung eines Friedensplans beauftragt. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte bei einer Anhörung im Senat an, die "Ideen" würden nun bald vorgestellt.

Im Wahlkampf warb Netanjahu mit einer härteren Linie gegenüber den Palästinensern. Das dürfte den Ton für das weitere Vorgehen setzen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Washington Israel schonen möchte und vor allem die Palästinenser zu Zugeständnissen gezwungen werden sollen - etwa bei der Frage der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt. Sogar die Zwei-Staaten-Lösung scheint nun plötzlich fraglich. Ob sie weiterhin das Ziel der Amerikaner ist, ließ Außenminister Pompeo bei der Anhörung im Senat offen. "Letztendlich werden das die Menschen in der Region regeln", sagte er. Ein klares Bekenntnis hört sich anders an.

Kommt jetzt das Rückspiel in der Russlandaffäre?

AFP William Barr

Donald Trump hat die Ermittlungen der Justiz in der Russlandaffäre stets als "illegal" bezeichnet. Nun will sein Justizminister William Barr die Ursprünge der Ermittlungen gegen Trump und dessen Wahlkampfteam untersuchen lassen. Waren sie politisch motiviert? Das Trump-Team sei vom FBI ausgespäht worden, machte der Justizminister vor dem US-Kongress deutlich. "Es gab Spionage", sagte Barr. Die Frage sei, ob die ausreichend begründet gewesen sei, das müsse untersucht werden.

Barrs Einlassungen sind brisant: Zum einen suggeriert er mit dem Wort "Spionage", dass die Überwachung von Trump-Mitarbeitern tatsächlich illegal gewesen sein könnte, was längst nicht ausgemacht ist. Zum anderen erfüllt er mit den Ermittlungen gegen die Ermittler einen alten Wunsch seines Chefs Trump. Der vermutet hinter den Ermittlungen eine Intrige "wütender Demokraten" gegen sein Wahlkampfteam und will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Rache ist auch im Hause Trump ein Gericht, das kalt genossen wird - und Barr gibt den Kellner.

IWF-Tagung - Angst vor der nächsten Krise

AFP Christine Lagarde

In Washington treffen sich Wirtschafts- und Finanzexperten aus der ganzen Welt bei der Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF). Überschattet werden die Gespräche von den durchwachsenen Aussichten für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Wie mein Kollege Marc Pitzke berichtet, gibt es unter den Teilnehmern des Treffens eine regelrechte "Angst vor der Krise". IWF-Chefin Christine Lagarde erklärte, die Weltwirtschaft befinde sich "in einem heiklen Moment". Als Risikofaktoren werden demnach vor allem die von US-Präsident Donald Trump verursachten Handelskonflikte gesehen. Aber auch die hohe Staatsverschuldung in vielen Ländern und die Zunahme von Risikokrediten der Banken an hochverschuldete Unternehmen, werden mit Sorge beobachtet. Bei dem Treffen will sich heute auch der neue Chef der Weltbank, David Malpass, vorstellen. Malpass wurde von US-Präsident Trump auf den Posten gesetzt, er gilt als Kritiker von internationalen Institutionen wie IWF und Weltbank und dürfte die Veranstaltung daher ein wenig aufmischen.

Gewinnerin des Tages...

3 years ago MIT grad student Katie Bouman led the creation of a new algorithm to produce the first-ever image of a black hole.



Today, that image was released.



More info: https://t.co/WITAL1omGl



2016 story: https://t.co/QV7Zf2snEP#EHTblackhole #EventHorizonTelescope pic.twitter.com/u6FBswmGDZ — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019

... ist die amerikanische Wissenschaftlerin Katie Bouman. In den USA wird die 29 Jahre alte Computerexpertin derzeit gefeiert, weil sie dabei mitgeholfen hat, die erste Fotoaufnahme eines schwarzen Lochs zu produzieren. Die Absolventin des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat einen wichtigen Algorithmus entwickelt, ohne dessen Hilfe das bahnbrechende Projekt nicht möglich gewesen wäre. Seit sich Boumans Beitrag zu der Weltsensation herumgesprochen hat, trendet ihr Name bei Twitter und sie erhält aus allen Richtungen Glückwünsche - von Präsidententochter Ivanka Trump bis zur demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Bouman selbst gibt sich indes bescheiden: "Niemand in unserem Team hätte das alleine geschafft", sagt sie. So sprechen echte Helden.

