Die Lage am Morgen

Aber war »Hilary« wirklich overhyped? Viele Regionen Kaliforniens haben am Sonntag den nassesten Augusttag der Geschichte erlebt. In einem sonnenverwöhnten Staat, dessen ausgetrocknete Böden im Sommer kaum Wasser aufnehmen können, sind große Regenmengen eine Gefahr. Selbst das sonst glühende Death Valley musste wegen Überflutungen gesperrt werden. Niemand aber habe behauptet, dass dies ein »epischer, massiv zerstörerischer Sturm« für den urbanen Korridor von San Diego und Los Angeles werden könne, betont der Klimawissenschaftler Daniel Swain am Tag danach. Stattdessen standen die Wüsten und Bergregionen im Fokus. Und genau dort mussten sich Menschen vor Springfluten in Sicherheit bringen, Straßen verwandelten sich in Flüsse oder wurden von Schlammlawinen verschüttet, Bäume stürzten um.

Nur weil sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben – die Vorhersagen, die immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen, sie waren nicht falsch. Und sie waren eine angemessene Warnung.

Ich lebe mit meiner Familie seit etwas mehr als einem Jahr im Ventura County nordwestlich von Los Angeles. In dieser Zeit haben wir schon einige Wetterextreme erlebt: eine brutale Hitzewelle im September vergangenen Jahres, den historisch nassesten Winter, wieder Hitze im Juli. Nun brachte »Hilary« uns ungewöhnlich viel Regen im August, aber in unserer Gegend keine Schäden.

Während wir auf »Hilary« warteten, bebte stattdessen plötzlich ziemlich kräftig die Erde, als wollte die Natur uns sagen: Fühlt Euch nicht zu sicher. Wir verbrachten mit den Kindern eine Weile unter dem Tisch, am Ende ging auch das glimpflich aus.

Schnell war der Hashtag #hurriquake erfunden. Das eine hat mit dem anderen natürlich nichts zu tun – aber für beides gilt: Better safe than sorry.

