Die Lage am Morgen Einmal Schmutzkampagne, bitte!

Die Opposition im Hamburger Rathaus fordert nun den Rücktritt der Senatorin. »Frau Gallina hat dem Ausschuss vor zwei Wochen nicht die Wahrheit gesagt. Inzwischen wissen wir: Es hat in Hamburg schwere Versäumnisse im Umgang mit Ibrahim A. gegeben. Hamburg hat Informationen entweder gar nicht, falsch oder zu spät weitergeleitet«, sagte CDU-Fraktionsvize Richard Seelmaecker gestern Abend meinem Kollegen Ansgar Siemens. »Frau Gallina muss zurücktreten. Tut sie das nicht, muss der Bürgermeister sie entlassen.«

Gallina hatte bei einer ersten Anhörung im Justizausschuss vor zwei Wochen verschwiegen, dass sich der mutmaßliche Täter in der U-Haft mit dem islamistischen Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen hatte. Sie habe die laufenden Ermittlungen nicht gefährden wollen, erklärte die Grünenpolitikerin. Und: Die »entscheidenden Informationen« zu Ibrahim A. seien »an die entscheidenden Stellen gelangt«.

Damit wollte Gallina offenbar klarstellen, dass Hamburg die zuständige Ausländerbehörde in Kiel über den Beginn der U-Haft und das Strafverfahren gegen A. informiert habe. Skurrilerweise teilte am Tag der Ausschusssitzung, es war der 2. Februar, das Landgericht Hamburg der Ausländerbehörde schriftlich mit, dass die U-Haft beendet worden sei – da war das Attentat längst passiert.

Wären die Informationen besser geflossen, hätte Ibrahim A. womöglich abgeschoben werden können. Das zumindest deutete Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kürzlich an. »Wir haben versucht, an ihn ranzukommen«, sagte Faeser. »Hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können.«

Es dürfte eng für die Senatorin werden.

Einmal Schmutzkampagne, bitte!

Es gibt Geschichten über Begebenheiten, von denen man weiß, dass sie möglich sind – die aber so unglaublich klingen, dass man sie lieber für ein Fantasma hält. Meine Kolleginnen und Kollegen haben in einer halbjährigen Recherche zusammen mit internationalen Partnern um die Investigativredaktion Forbidden Stories eine solche Geschichte recherchiert und aufgeschrieben. Ach, was, Geschichte – ein Agententhriller!

Demnach hat ein israelisches Unternehmen offenbar über viele Jahre weltweit Wahlen manipuliert. Dafür hackten die Mitarbeiter, darunter ehemalige Agenten, nach eigenen Angaben die Konten hochrangiger Politiker, sie steuerten groß angelegte Fake-News-Kampagnen und unterhielten zu diesem Zweck zum Beispiel eine Armee von mehr als 30.000 glaubwürdig anmutenden Fake-Konten auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter.

Gezielte Schmutzkampagnen etwa gegen einen politischen Gegner konnte man wohl bei diesem Unternehmen ebenso bestellen wie tiefgehende Finanzrecherchen über Personen oder fabrizierte Skandale. Die Firma hat nach eigenen Angaben bislang in 33 nationale Wahlkämpfe und Abstimmungen eingegriffen, in 27 Fällen will sie erfolgreich gewesen sein. »Team Jorge«, benannt nach dem Tarnnamen seines Bosses, ist ein Dienstleister für Diffamierung. »Jorge« selbst weist übrigens jegliches Fehlverhalten zurück.

Reportern von »The Marker«, »Haaretz« und Radio France war es gelungen, sich als vermeintliche Interessenten des Unternehmens auszugeben – und ins Gespräch mit den Fake-News-Anbietern zu kommen. Herausgekommen ist eine unglaublich spannende und erschütternde Geschichte.

»Die Enthüllung zeigt, wie verwundbar demokratische Prozesse und politische Abläufe für Manipulationen sind. Und wie ruchlos diejenigen agieren, die aus der Zerstörung der Wahrheit ein Geschäft gemacht haben«, sagt mein Kollege Jörg Diehl, der für den SPIEGEL die aufwendigen Recherchen koordinierte.

Rot-Rot-Grün in Sicht

Die Frage, welche Koalition künftig die ja nicht ganz einfache Stadt namens Berlin regieren wird, kann man beantworten, indem man auf die formalen Schritte blickt: Die CDU als stärkste Kraft hat die SPD zu Gesprächen eingeladen, die SPD will die Einladung annehmen. Erst danach, so heißt es, will sie Kontakt zu ihren bisherigen Bündnispartnern, den Grünen und den Linken, aufnehmen. Schritt für Schritt.