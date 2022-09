Der britische Musiker Peter Doherty, 43, der mit seiner Band The Libertines für immer einen Ehrenplatz in meiner Plattensammlung haben wird, hat sich vor etwa drei Jahren in die Normandie zurückgezogen, um dem Drogentod zu entkommen. Nach einer Verhaftung, bei der er offenbar im Crackrausch seine Hosen runterzog, in die Polizeistation urinierte und drei Tage vollgepinkelt und stinkend in einer 15-Mann-Zelle gehalten wurde, zog er die Notbremse. Nun lebt er mit seiner Frau in einem Küstendorf, wo es keinen Dealer gibt. Er schläft lange und isst viel, arbeitet an Gemälden und Collagen und sagt: »Solange ich so dick bin, sind alle beruhigt. Erst wenn ich wieder dünn werde, dann gibt es Anlass zur Sorge. Es gibt keine dicken Junkies.«

Mein Kollege Philipp Oehmke hat Doherty besucht. Der Künstler empfing ihn in fleckigen Badeshorts und Gummilatschen, seine Bewegungen seien langsam und taumelnd gewesen, aber die Augen freundlich. Philipp beschreibt die Szene so:

Nach dem Schwimmen, als wir nass am Strand sitzen, sagt Doherty, er habe noch nicht gefrühstückt. Er schlägt vor, in einem Strandrestaurant mit Plastikspeisekarten zwei Piñas coladas zu bestellen.

Ist das kein Problem, Alkohol für einen Suchtkranken?

Für ihn nicht, sagt Doherty. Er bekomme ja monatlich seine Depotspritze mit Buvidal. Sie bremst nicht nur die euphoriserende Wirkung des Heroins, sie lindert auch Entzugserscheinungen. Und außerdem wisse er ohnehin nicht, ob er so weitermachen wolle.

»Ehrlich gesagt vermisse ich das Leben als Junkie ein bisschen.«

Wie?

»Ja, das tägliche Ziel. Den Sinn. Die Kameraderie mit den anderen Junkies. Das Suchen nach einer Vene. Es ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Menschen, die im Krieg waren und ihn vermissen, wenn sie wieder zu Hause sind.«

Doherty hat Philipp erzählt, dass er sich frage, ob er ohne Drogen arbeiten könne. Er sagte: »Muss ich also zu Crack und Heroin zurückkehren? Wenn ich in den nächsten fünf Jahren keinen guten Song schreibe: vielleicht. Es wäre dann ein Trade-off: healthy or happy.«

Mich hat die Philipps Reportage berührt. Als Fan wünschte man sich, dass Doherty wieder einen Song wie »Don't Look Back into the Sun« schreibt. Aber bitte nicht um den Preis seines Lebens.

Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen