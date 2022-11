Die Lage am Morgen Für die Union funktioniert der Mensch nicht ohne Strafe

Ich finde, wenn es in den nächsten Jahren tatsächlich gelänge, die Verbindung zwischen Arbeitslosengeld und dem Namen des ehemaligen Topmanagers Peter Hartz aufzulösen, wäre allein das bereits eine sehr große Errungenschaft des Bürgergeldes. Es war in weiten Teilen eine unheilvolle Verbindung. Peter Hartz wurde später im Zuge der VW-Affäre zu einer Bewährungsstrafe wegen Untreue und Begünstigung von Betriebsräten verurteilt.

Eine Zeit lang setzte sich der abwertende Begriff des »Hartzers« durch, womit aber nicht gemeint war, dass einer den anderen schmiert.

Beim Bürgergeld könnte es nun im besten Falle so kommen: Ohne das »Geld« sind die Menschen, die darauf angewiesen sind, immer noch »Bürger«. Auch Begriffe machen Politik, prägen unser Bild vom Menschen.

Apropos. Zuletzt gab ja viel Streit um das Bürgergeld, die Union hatte das Projekt der Ampel in seiner ursprünglichen Form im Bundesrat gekippt. CDU-Chef Friedrich Merz behauptete zuletzt etwa, das Bürgergeld sei ein erster Schritt in Richtung bedingungslosem Grundeinkommen. Das sagt ein Spitzenpolitiker natürlich nicht aus einem Impuls heraus, sondern, weil er den Ton in der Debatte in eine bestimmte Richtung lenken will. Ich interpretiere sie so: Ich will, dass jetzt bei einigen die Alarmglocken läuten. Niemand soll glauben, er könne hier ungestört arm und arbeitslos sein.