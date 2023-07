Die Lage am Morgen

Das Gesetz sollte ursprünglich heute in zweiter und dritter Lesung diskutiert und abgestimmt werden, doch nun grätschte das Bundesverfassungsgericht nach einem Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann dazwischen. Und so wird man nun in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause weitermachen: Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich gegen eine – kostenaufwändige – Sondersitzung ausgesprochen. Die CDU könnte sie für eine Kampagne gegen die Ampel ausschlachten, so zumindest befürchteten es die Grünen, wie mein Kollege Serafin Reiber aus internen Chats erfahren hat.

Die Karlsruher Entscheidung ist ein Rückschlag für die Ampel, vor allem für die Grünen und ihren Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sie ist zugleich ein Erfolg für die parlamentarische Demokratie.

Die Beschleunigung im Gesetzgebungsverfahren war sinnvoll, als die Lage brenzlig war: In der Pandemie etwa, oder kurz nach der russischen Invasion, als die Energieversorgung in Deutschland auf der Kippe stand.

Als grundsätzliches Prinzip ist sie aber schädlich, weil sie den Kern unseres politischen Systems unterminiert: den politischen Diskurs, die Debatte aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die CDU hat heute im Bundestag eine Debatte zur Entscheidung des Verfassungsgerichts beantragt und will einen Antrag einreichen. Es wäre schön, wenn es dabei nicht um Siegesgeheul ginge, sondern um die Frage, welche Geschwindigkeit für den Bundestag in diesen Zeiten die richtige ist.

Verfassungsgericht stoppt Heizungsgesetz: Die Ampel quält sich in den Sommer

Zwölf Milliarden heißen heute nur noch sieben

Ich habe Lisa Paus, die Familienministerin der Grünen, bislang weniger mit inhaltlichen Forderungen in Verbindung gebracht als vielmehr mit einer Zahl: 12 Milliarden Euro. So viel Geld sei für die Kindergrundsicherung nötig, für das sozialpolitische Herzensprojekt der grünen Partei, das schien das Mantra der Ministerin seit Monaten. Die Zahl gewann noch an Bedeutung, als Christian Lindner, der Finanzminister, deutlich machte, dass er nicht bereit sei, Geld in dieser Höhe bereitzustellen.