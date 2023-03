Was die Ampelfraktionen da mit ihrer Mehrheit am Freitag beschließen wollen, können Sie hier noch einmal im Detail nachlesen. Aber, Achtung Spoiler, ob das alles tatsächlich so kommt, ist ungewiss.

Denn wie es schon bei allen früheren Vorschlägen für einen kleineren Bundestag der Fall war: Es sind nicht alle happy mit den Plänen der Ampel, zu denen gehört, die Normgröße auf 630 Abgeordnete festzuschreiben. Die Linke zum Beispiel fürchtet wegen der geplanten Abschaffung der sogenannten Grundmandatsklausel um ihre parlamentarische Existenz. Denn nur die sichert ihr aktuell 39 Sitze, nachdem sie bei der Wahl eigentlich an der Fünfprozenthürde gescheitert war.

Diese hat die CSU zuletzt zwar bundesweit knapp übersprungen. Aber eben nur knapp. Man stelle sich vor, dass die Christsozialen bei einer künftigen Wahl wie üblich fast alle Direktmandate im Freistaat gewinnen, aber keiner dieser Kandidaten in den Bundestag kommt, weil die CSU aufs ganze Land gerechnet nur 4,9974 Prozent holt.

Das finden sie in der Union wenig überraschend gar nicht lustig (auch wenn diese natürlich Jahre Zeit hatte, selbst eine gerechte Reform auf den Weg zu bringen). »Das wirkt wie ein gezielter Angriff auf die CSU und damit gegen eine Partei, die seit 70 Jahren unsere Demokratie im Parlament maßgeblich mitgestaltet hat«, sagte Wolfgang Schäuble jetzt dem SPIEGEL. Schäuble hatte sich als Bundestagspräsident ebenfalls vergeblich bemüht, das Wahlrecht neu zu ordnen. »Dieses Vorhaben muss gestoppt werden«, findet das CDU-Urgestein nun und rät der Union zur Klage in Karlsruhe.

Den Gang vor das Bundesverfassungsgericht bereiten sie bei CDU und CSU längst vor. Oder bewegt sich doch noch etwas? CDU-Chef Friedrich Merz kündigte am Donnerstagabend in der »Welt« an, der Ampel vorzuschlagen, in der kommenden Woche noch mal »in Ruhe« über alles zu reden.

Macron und die »Dicke Bertha«

Frankreich steht vor unruhigen Tagen und Wochen. Die turbulenten Szenen im Parlament und die wütenden Spontan-Demos in französischen Städten waren darauf wohl nur ein Vorgeschmack.