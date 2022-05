Die Lage am Morgen Kann Armin Laschet doch noch Kanzler werden?

Was ich eigentlich nicht mehr hören kann, sind diese durchgenudelten Berlin-Klischees , von wegen: alles schmutzig, alles stinkt, nichts funktioniert, die Verwaltung ist zu doof, einen Eimer Wasser umzukippen. So was hört man bevorzugt von Münchnern, die sich qua Geburtsort für etwas Besseres halten. Als jemand, der Berlin seit fast zwei Jahrzehnten als Einwohner erlebt, darf ich sagen: Kaum ein Klischee stimmt (noch). Die Straßen von Berlin empfinde ich zum Beispiel als weitaus sauberer als die von, sagen wir Köln, Hamburg oder München. Und auch in der Verwaltung läuft inzwischen vieles zackiger als noch vor einigen Jahren.

Gerade jetzt, als ich dachte, Berlin sei auf gutem Weg, fordert der Bundeswahlleiter, die Bundestagswahl in der Hälfte der Berliner Wahlkreise zu wiederholen. Wegen organisatorischem Vollversagen. »Wir sind hier in der bundesdeutschen Hauptstadt eines zivilisierten Landes und doch klappt es nicht«, erklärte Georg Thiel gestern in einer Anhörung des Wahlprüfungsausschusses des Deutschen Bundestages. Und sprach von einem »kompletten systematischen Versagen der Wahlleitung«. Als jemand, der in einem jener Bezirke wohnt, in dem neu gewählt werden soll und der die ewig langen Schlangen vor den Wahllokalen selbst gesehen hat, muss ich leider sagen: Der Mann hat recht. Vielerorts fehlten Stimmzettel, zumindest die richtigen. So wurde teilweise bis 21 Uhr gewählt, als im Fernsehen längster der Sieger ausgerufen war.

Ob es tatsächlich zur Wahlwiederholung kommt, ist allerdings offen. Der Wahlprüfungsausschuss wird geheim darüber abstimmen und dem Parlament einen Vorschlag machen. Damit wird erst nach der Sommerpause gerechnet. Doch selbst wenn bei einer Neuwahl alle Berlinerinnen und Berliner für die CDU stimmen würden, wage ich hier die Prognose: Armin Laschet wird trotzdem nicht mehr Kanzler.

Stiko olé!

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat mal wieder eine Empfehlung ausgesprochen. Das macht sie seit Pandemiebeginn ja gern und plädiert dabei fast immer für das, was sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen schon lange aufgedrängt hat und was in anderen Ländern der Welt längst praktiziert wird. Diesem Muster folgend, empfahl die Stiko gestern endlich die Impfung aller fünf- bis elfjährigen Kinder.