Die Lage am Morgen

Einige dieser Journalisten haben die Welt mit hohen moralischen Ansprüchen beschrieben und bewertet. In eigener Sache reden sie bislang nicht. Das sollten sie unbedingt tun. Die Öffentlichkeit, die einen Teil der Sanierung über Steuergelder finanzierte, hat ein Recht auf Aufklärung. Journalisten sollten das verstehen.

Lesen Sie hier die vollständige Geschichte: Wie eine Gruppe linker Journalisten den großen Deal mit einer Berliner Immobilie machte

Buße

Zum Schluss möchte ich noch einen Text empfehlen, der nicht im SPIEGEL erschienen ist, sondern in der US-Zeitschrift »The Atlantic«. Die Titelgeschichte der Dezember-Ausgabe wird so angekündigt: »How Germany Remembers the Holocaust – And what America can learn about atonement« (Wie Deutschland sich an den Holocaust erinnert – Und was Amerika über Buße lernen kann).

Autor Clint Smith besuchte Gedenkstätten in Berlin und Dachau, informierte sich über Stolpersteine und sprach unter anderem mit deutschen Juden über den Umgang mit dem Holocaust. Smith ist schwarz, und die Leitfrage seiner Recherche war, ob das deutsche Gedenken ein Vorbild sein könnte für den Umgang der USA mit der Geschichte der Sklaverei.

In Deutschland würde man wohl sofort fragen, ob ein solcher Ansatz nicht Holocaust und Sklaverei gleichsetzt, aber bei der Lektüre des Textes stellt sich diese Frage gar nicht, so differenziert behandelt Smith sein Thema. Er schreibt mit viel Empathie und Trauer über die jüdischen Opfer, erkennt Licht und Schatten beim deutschen Gedenken, und ohne dass etwas relativiert würde, versteht man gut, dass es im amerikanischen Gedenken eine große Lücke gibt.

