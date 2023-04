Die Lage am Morgen Cannabislegalisierung – der nächste Versuch

Nun wird die ganze Sache also eine Nummer kleiner ausfallen, die Freunde des gediegenen Cannabiskonsums werden aber wohl trotzdem auf ihre Kosten kommen. Absehbar ist, dass wohl zunächst eine Legalisierung der Drogen im privaten Bereich erfolgen soll, also der Besitz von kleineren Mengen und der Anbau von ein paar Pflanzen für den Eigenbedarf wären erlaubt. Angedacht ist zudem die Einrichtung von sogenannten Cannabis-Social-Clubs wie in Spanien, die ihre Mitglieder mit den Drogen in kleinen Mengen legal versorgen dürfen – ohne dabei Profite zu machen.

Was das alles bringen soll oder warum das irgendwie wichtig ist? Schwer zu sagen. Letztlich ist jeder über 18 für seinen Drogenkonsum selbst verantwortlich. Wo der Spaß aufhört, ist, wenn bekiffte (so wie besoffene) Autofahrer ihre Mitbürger im Rausch über den Haufen fahren. Aus Washington D.C., wo Cannabis bereits legal ist, kann ich berichten: Es ist ein blödes Gefühl, wenn beim Autofahren auf dem Stadtring vom Wagen nebenan schon mittags die Haschisch-Wolken herüberwehen. Da wird die Legalisierung ziemlich schnell ziemlich uncool.

Lauterbach und die Cannabislegalisierung: Kifferkönig wider Willen

Trumps Umfragewerte brechen ein

Es ist sicherlich richtig, dass Journalisten und auch die Wählerinnen und Wähler nicht zu viel auf die ständigen politischen Umfragen geben sollten, aber diese neuen Zahlen sind schon interessant. Also gestatten wir uns selbst großzügig eine Ausnahme: Nach der Anklage gegen Donald Trump in New York sind dessen Beliebtheitswerte in einer neuen Umfrage des Senders ABC mit dem Institut Ipsos deutlich abgesackt.