Ist die CDU bereits zerstört, fragt man sich nach einem Blick auf die sozialen Medien. Denn es braucht nicht mal 70+ YouTuberinnen und YouTuber, es reicht scheinbar, wenn die Partei sich selbst zu Wort meldet. Zunächst hatte man - reichlich verspätet - als Reaktion auf das Video "Die Zerstörung der CDU" des YouTubers Rezo (bislang zwölf Millionen Aufrufe) vollmundig eine Videoantwort (mit Philipp Amthor!) angekündigt. Dann bekam man wohl doch Angst vor der eigenen Courage, zog die Veröffentlichung zurück und versuchte stattdessen, einer mit Bewegtbild sozialisierten Jugend ein elfseitiges PDF als adäquate Antwort auf ihre Fragen zu verkaufen. Worauf aber nicht mal die Junge Union reinfiel - die schimpfte diese in der Tageszeitung "die Welt" eine "elfseitige Hausarbeit".

Am Abend der Europawahl lagen die Nerven bei der CDU dann vollends blank ob der Renitenz dieser jungen Leute, die sich erdreistet hatten, einem trotz dieses Gigantenwahlkampfes samt EU-Hoodies die Stimme zu verwehren. Thomas Bareiß, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Mitglied des CDU-Vorstands, twitterte am Abend der Europawahl als Antwort auf den Linken-MdB Niema Mossavat:

Wenn die #Erstwähler mal ihr eigenes Geld verdienen und selber spüren wer das alles bezahlen muss sieht die #Wahl vielleicht auch wieder anders aus. Ich bin sicher, dass schlussendlich die #Vernunft siegt. Also mal abwarten.... — Thomas Bareiß (@Thomas_Bareiss) 27. Mai 2019

Man fragt sich nun, warum Politikerinnen und Politiker solch erstaunliche Thesen nie vor Kameras in der Nachwahlberichterstattung äußern, sondern uns stattdessen mit Phrasen wie "Wir werden die Ergebnisse erst mal in Ruhe in den Gremien analysieren" in den vorabendlichen Schlaf salben. Vor allem ist es eine extrem herablassende Einschätzung, und eventuell auch nicht die klügste Reaktion angesichts eines Stimmanteils von mageren elf Prozent bei den Unter-24-Jährigen - und die "Fridays for Future"-Generation scharrt schon mit den Hufen, endlich volljährig zu werden, um die CDU nicht zu wählen.

Nun hatte Herr Bareiß sicherlich die Möglichkeit, bei den mehr als 3000 Antworten auf seinen Tweet in der Parteizentrale anzurufen und dort die Parteifreunde zu warnen, dass da was im Schwange sei - wie man es vermutlich getan hätte, wenn es 3000 erboste Briefe ins Abgeordnetenbüro gewesen wären.

Ob es diesen Anruf gegeben hat, mag ich nicht spekulieren, denn als Reaktion aus dem Konrad-Adenauer-Haus kam dann ein jetzt schon legendäres Statement von Annegret Kramp-Karrenbauer, das in seiner Hilflosigkeit beeindruckt. Man müsse sich fragen, so @akk, welche Regeln "mit Blick auf das Thema Meinungsmache" im "analogen Bereich" gelten und welche "im digitalen": Wenn 70 Zeitungsredaktionen vor einer Wahl dazu aufriefen, nicht CDU oder SPD zu wählen, würde dies als "klare Meinungsmache vor der Wahl" eingestuft. Wow.

Nun sind 70 YouTuber nicht 70 Zeitungsredaktionen, es sind nicht mal 70 ZeitungsredakteurInnen, sondern einfach nur 70 Privatpersonen, die keinerlei medienrechtlichen Überlegungen unterworfen sind, sondern einfach nur ihre Meinung als Wählerinnen und Wähler in eine Kamera sprachen. Das muss der CDU nicht gefallen, sie darf das auch als unfair beklagen, ist ja ein freies Land. Sie muss sich aber die Frage gefallen lassen, warum WählerInnen, die andere Kommunikationswege in die Politik suchen als per Fax oder Plausch auf dem Wochenmarkt, nicht mit derselben Ernsthaftigkeit begegnet wird.

Mein Kollege Stefan Kuzmany kommentierte Kramp-Karrenbauers Forderungen - von denen sie am Abend ob der massiven Kritik zurückruderte - wie folgt: "Wann, wenn nicht vor Wahlen, soll denn eine inhaltlich harte Auseinandersetzung stattfinden? Wünscht sich Kramp-Karrenbauer etwa ein Parteienmonopol auf Meinungsbildung? Oder sollen nur noch Leute ohne Einfluss ihre Meinung vor Wahlen äußern dürfen?"

Den Vorstellungen von Kramp-Karrenbauer und Bareiß liegt ein profundes Missverständnis zugrunde. Man glaubt offenbar, Ziel einer Verschwörung fieser YouTuberInnen geworden zu sein, dabei hat man einfach nur nicht verstanden, wie das Internet funktioniert.

Digitale Kommunikation ist mehr als einen Newsletter auszusenden. Soziale Medien heißen so, weil Kommunikation Menschen in ihrem privaten Umfeld erreicht, zwischen Urlaubsbildern, Katzenvideos und Kochrezepten. Soziale Medien sind kein Aussendekanal für Pressemitteilungen. Soziale Medien sind ein Gesprächsangebot, dem gewisse Regeln folgen - und das sind nicht die, die AKK im Auge hat. Es bedeutet, dem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen, Rückfragen aufzunehmen, einen Dialog einzugehen. Man stelle sich vor, Herr Bareiß hätte sämtlichen Erstwählerinnen und -wählern seines Wahlkreises einen Brief zugesandt, in dem er sie aufforderte, doch erst mal Steuern zu zahlen, dann würden sie schon sehen, was sie an der CDU haben. Klingt übergriffig? Ja, war es auch.

Auf Kanzler Kurz folgt ein Kurz-Kanzler

Leonhard Foeger/ REUTERS

Er war der jüngste Kanzler, den Österreich bislang hatte. Und der erste seit Bestehen der Zweiten Republik, der durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde. Schon 185-mal versuchten Abgeordnete im Österreichischen Parlament seit 1945, diese schärfste ihrer Waffen zu nutzen - 185-mal scheiterten sie. Gestern dann, beim 186. Mal, stimmten die Sozialdemokraten mit den Rechtspopulisten von der FPÖ, die einen aus Taktik, die anderen aus Rache - Rache für Strache. Gemeinsam stürzten sie Sebastian Kurz, der allerdings bereits, höhöhö, kurz vor einem Comeback steht, wie unser Wien-Korrespondent Hasnain Kazim prognostiziert.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, einer der wenigen Politiker Österreichs, die gerade eine gute Figur machen, wird gegen Mittag die Regierung formal ihres Amtes entheben. Der Finanzminister von der ÖVP soll dann interimistisch die Kanzlergeschäfte führen, als eine Art Wochenkanzler - bis spätestens kommende Woche soll nämlich die eigentliche Übergangsregierung stehen. Die wiederum soll unter einem noch zu benennenden Vierteljahreskanzler regieren, bis es im Herbst Neuwahlen gibt.

Union? Eisern!

Stuart Franklin Getty Images

Lachende Menschen, die sich in den Armen liegen, Glück, Tränen, Ekstase: Es sind die wohl schönsten Bilder seit Langem, die mit dem Begriff Union verschlagwortet wurden. Der 1. FC Union Berlin darf sich seit gestern Abend Bundesligist nennen, im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart reichte den Köpenickern ein 0:0 (Hinspiel 2:2) für den - das kann ich als leidgeprüfte Kennerin der Zweiten Liga sagen - über den Saisonverlauf verdienten ersten Aufstieg ins Oberhaus.

Wenn Sie wie ich zu den Menschen gehören, die weder über das für die Relegationsspiele erforderliche Abo verfügen, oder es wie ich auch aufgegeben haben, nachzuvollziehen, welcher Sender eigentlich gerade die Rechte für welchen Wettbewerb hält, empfehle ich Ihnen heute den Besuch unserer Sportseite - wo wir Ihnen im Laufe des Morgens die Analyse und Eindrücke unseres Kollegen Jörn Meyn präsentieren, der für Sie vor Ort war.

Wenn Sie nun zu den Menschen gehören, die es mit dem VfB Stuttgart halten - schlafen Sie ein paar Tage über den Abstieg, ärgern Sie sich und nutzen Sie dann den Rest der Sommerpause, sich ausgeruht auf die wohl bestbesetzte Zweite Liga aller Zeiten zu freuen. HSV, St. Pauli, Nürnberg, Hannover, der Videokeller in Köln - alle kommende Saison dabei.

Gewinnerin des Tages...

DPA

... nein, der Woche, ist erstaunlicherweise eine Politikerin, nämlich die 100-jährige Lisel Heise, die im rheinland-pfälzischen Kirchheimbolanden mit der freien Wählerinitiative "Wir für Kibo" in den Stadtrat eingezogen ist. Frau Heise, die erstmals für ein öffentliches Amt kandidierte, kämpft für die Wiedereröffnung des Freibads Thielwoog, wo sie als Dreijährige Schwimmen lernte. "Wer etwas ändern will, muss sich dafür einsetzen", war ihr Slogan, auch wenn sie den nicht nötig hatte, wie sie einer Kollegin der "SZ" verriet: "Mein Liebes, ich bin so bekannt, da brauch ich keinen Wahlkampf zu machen." Vermutlich auch der Grund, warum ich kein Social-Media-Profil von ihr gefunden habe. Schade eigentlich.

SPIEGEL TV

